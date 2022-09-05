https://ria.ru/20220905/bespilotniki-1814520179.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1877 украинских беспилотников

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1877 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.09.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 1877 украинских беспилотников

Российские вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 1877 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:55

2022-09-05T12:55

2022-09-05T12:55

специальная военная операция на украине

технологии

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 1877 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолетов, 152 вертолета, 1877 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4822 танка и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3368 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5304 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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технологии, россия, вооруженные силы рф