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ВС России с начала спецоперации уничтожили 1877 украинских беспилотников
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1877 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.09.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1877 украинских беспилотников
Российские вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 1877 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:55
2022-09-05T12:55
2022-09-05T12:55
специальная военная операция на украине
технологии
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские вооруженные силы с начала специальной военной операции уничтожили 1877 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолетов, 152 вертолета, 1877 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4822 танка и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3368 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5304 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1877 украинских беспилотников
Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 1877 БПЛА ВСУ, 287 самолетов, 4822 танка