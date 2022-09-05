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ВС России сорвали попытку Киева нанести удар по ЗАЭС с помощью беспилотника
ВС России сорвали попытку Киева нанести удар по ЗАЭС с помощью беспилотника - РИА Новости, 05.09.2022
ВС России сорвали попытку Киева нанести удар по ЗАЭС с помощью беспилотника
Российские военные в воскресенье сорвали новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:44
2022-09-05T12:44
2022-09-05T12:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
магатэ
запорожская аэс
россия
запорожская область
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные в воскресенье сорвали новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в километре от территории ЗАЭС, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, отмечается в сводке Минобороны РФ."Четвертого сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотный летательный аппарат. В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции", - говорится в сводке.В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодара, отмечает российское военное ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:44 05.09.2022 (обновлено: 12:54 05.09.2022)
ВС России сорвали попытку Киева нанести удар по ЗАЭС с помощью беспилотника
Минобороны: беспилотник ВСУ упал в километре от Запорожской АЭС при попытке удара