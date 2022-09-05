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ВС России сорвали попытку Киева нанести удар по ЗАЭС с помощью беспилотника - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России сорвали попытку Киева нанести удар по ЗАЭС с помощью беспилотника
ВС России сорвали попытку Киева нанести удар по ЗАЭС с помощью беспилотника - РИА Новости, 05.09.2022
ВС России сорвали попытку Киева нанести удар по ЗАЭС с помощью беспилотника
Российские военные в воскресенье сорвали новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:44
2022-09-05T12:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные в воскресенье сорвали новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в километре от территории ЗАЭС, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, отмечается в сводке Минобороны РФ."Четвертого сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотный летательный аппарат. В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции", - говорится в сводке.В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодара, отмечает российское военное ведомство.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, магатэ, запорожская аэс, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область
12:44 05.09.2022 (обновлено: 12:54 05.09.2022)
 
ВС России сорвали попытку Киева нанести удар по ЗАЭС с помощью беспилотника

Минобороны: беспилотник ВСУ упал в километре от Запорожской АЭС при попытке удара

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные в воскресенье сорвали новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в километре от территории ЗАЭС, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, отмечается в сводке Минобороны РФ.
"Четвертого сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотный летательный аппарат. В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции", - говорится в сводке.
В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодара, отмечает российское военное ведомство.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМАГАТЭЗапорожская АЭСРоссияЗапорожская область
 
 
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