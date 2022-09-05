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ВС России сорвали попытку Киева нанести удар по ЗАЭС с помощью беспилотника

ВС России сорвали попытку Киева нанести удар по ЗАЭС с помощью беспилотника - РИА Новости, 05.09.2022

ВС России сорвали попытку Киева нанести удар по ЗАЭС с помощью беспилотника

Российские военные в воскресенье сорвали новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:44

2022-09-05T12:44

2022-09-05T12:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российские военные в воскресенье сорвали новую попытку Киева нанести удар по Запорожской АЭС с помощью беспилотника - в результате действий средств радиоэлектронной борьбы он потерял управление и упал в километре от территории ЗАЭС, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы, отмечается в сводке Минобороны РФ."Четвертого сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотный летательный аппарат. В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник потерял управление и упал в километре от территории Запорожской атомной станции", - говорится в сводке.В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодара, отмечает российское военное ведомство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, магатэ, запорожская аэс, россия, запорожская область