https://ria.ru/20220905/berlin-1814416865.html

В Берлине смертельно ранили мужчину, который с топором напал на девушку

В Берлине смертельно ранили мужчину, который с топором напал на девушку - РИА Новости, 05.09.2022

В Берлине смертельно ранили мужчину, который с топором напал на девушку

Полиция в Берлине смертельно ранила мужчину, который с топором напал на девушку, в результате чего та скончалась, говорится в совместном заявлении полиции и... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T01:42

2022-09-05T01:42

2022-09-05T01:42

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германия

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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Полиция в Берлине смертельно ранила мужчину, который с топором напал на девушку, в результате чего та скончалась, говорится в совместном заявлении полиции и прокуратуры немецкой столицы.Согласно заявлению, сообщение о происшествии в берлинском округе Лихтенберг поступило в полицию в воскресенье примерно в 07.40 утра по местному времени (08.40 мск). Стражи порядка прибыли в квартиру, где 23-летний мужчина с топором напал на девушку 27 лет, которая от полученных травм скончалась на месте.Сотрудники полиции применили огнестрельное оружие, в результате чего сам нападавший также получил смертельное ранение, говорится в пресс-релизе.Информации о причинах случившегося не приводится, начато расследование происшествия.

https://ria.ru/20220905/kanada-1814416075.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия