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В Берлине смертельно ранили мужчину, который с топором напал на девушку - РИА Новости, 05.09.2022
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В Берлине смертельно ранили мужчину, который с топором напал на девушку
В Берлине смертельно ранили мужчину, который с топором напал на девушку - РИА Новости, 05.09.2022
В Берлине смертельно ранили мужчину, который с топором напал на девушку
Полиция в Берлине смертельно ранила мужчину, который с топором напал на девушку, в результате чего та скончалась, говорится в совместном заявлении полиции и... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T01:42
2022-09-05T01:42
в мире
германия
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Полиция в Берлине смертельно ранила мужчину, который с топором напал на девушку, в результате чего та скончалась, говорится в совместном заявлении полиции и прокуратуры немецкой столицы.Согласно заявлению, сообщение о происшествии в берлинском округе Лихтенберг поступило в полицию в воскресенье примерно в 07.40 утра по местному времени (08.40 мск). Стражи порядка прибыли в квартиру, где 23-летний мужчина с топором напал на девушку 27 лет, которая от полученных травм скончалась на месте.Сотрудники полиции применили огнестрельное оружие, в результате чего сам нападавший также получил смертельное ранение, говорится в пресс-релизе.Информации о причинах случившегося не приводится, начато расследование происшествия.
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в мире, германия
В мире, Германия
01:42 05.09.2022
 
В Берлине смертельно ранили мужчину, который с топором напал на девушку

Берлинская полиция смертельно ранила мужчину, который с топором напал на девушку

© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Полиция в Берлине смертельно ранила мужчину, который с топором напал на девушку, в результате чего та скончалась, говорится в совместном заявлении полиции и прокуратуры немецкой столицы.
Согласно заявлению, сообщение о происшествии в берлинском округе Лихтенберг поступило в полицию в воскресенье примерно в 07.40 утра по местному времени (08.40 мск). Стражи порядка прибыли в квартиру, где 23-летний мужчина с топором напал на девушку 27 лет, которая от полученных травм скончалась на месте.
Сотрудники полиции применили огнестрельное оружие, в результате чего сам нападавший также получил смертельное ранение, говорится в пресс-релизе.
Информации о причинах случившегося не приводится, начато расследование происшествия.
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