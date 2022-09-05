https://ria.ru/20220905/berlin-1814416865.html
В Берлине смертельно ранили мужчину, который с топором напал на девушку
В Берлине смертельно ранили мужчину, который с топором напал на девушку - РИА Новости, 05.09.2022
В Берлине смертельно ранили мужчину, который с топором напал на девушку
Полиция в Берлине смертельно ранила мужчину, который с топором напал на девушку, в результате чего та скончалась, говорится в совместном заявлении полиции и... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T01:42
2022-09-05T01:42
2022-09-05T01:42
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Полиция в Берлине смертельно ранила мужчину, который с топором напал на девушку, в результате чего та скончалась, говорится в совместном заявлении полиции и прокуратуры немецкой столицы.Согласно заявлению, сообщение о происшествии в берлинском округе Лихтенберг поступило в полицию в воскресенье примерно в 07.40 утра по местному времени (08.40 мск). Стражи порядка прибыли в квартиру, где 23-летний мужчина с топором напал на девушку 27 лет, которая от полученных травм скончалась на месте.Сотрудники полиции применили огнестрельное оружие, в результате чего сам нападавший также получил смертельное ранение, говорится в пресс-релизе.Информации о причинах случившегося не приводится, начато расследование происшествия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
В Берлине смертельно ранили мужчину, который с топором напал на девушку
Берлинская полиция смертельно ранила мужчину, который с топором напал на девушку
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Полиция в Берлине смертельно ранила мужчину, который с топором напал на девушку, в результате чего та скончалась, говорится в совместном заявлении полиции и прокуратуры немецкой столицы.
Согласно заявлению, сообщение о происшествии в берлинском округе Лихтенберг поступило в полицию в воскресенье примерно в 07.40 утра по местному времени (08.40 мск). Стражи порядка прибыли в квартиру, где 23-летний мужчина с топором напал на девушку 27 лет, которая от полученных травм скончалась на месте.
Сотрудники полиции применили огнестрельное оружие, в результате чего сам нападавший также получил смертельное ранение, говорится в пресс-релизе.
Информации о причинах случившегося не приводится, начато расследование происшествия.