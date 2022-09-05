https://ria.ru/20220905/bayden-1814681824.html
Байден назвал протестующего, который пытался его перебить, идиотом
Байден назвал протестующего, который пытался его перебить, идиотом - РИА Новости, 05.09.2022
Байден назвал протестующего, который пытался его перебить, идиотом
Президент США Джо Байден назвал идиотом протестующего, который попытался прервать его выступление. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T21:47
2022-09-05T21:47
2022-09-05T22:52
джо байден
дональд трамп
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал идиотом протестующего, который попытался прервать его выступление.Американский лидер произносил речь в Висконсине на мероприятии в честь Дня труда. В своем выступлении он вновь обрушился с критикой на сторонников бывшего президента Дональда Трампа."Мы находимся в состоянии борьбы за душу Америки", — заявил Байден.После этого в зале начали раздаваться выкрики."Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом", — сказал президент США, обращаясь к своим сторонникам.Он назвал кричавшего последователем Трампа и движения "Сделаем Америку снова великой" (лозунг, который использовал Трамп во время президентской кампании 2016 года, Make America Great Again, MAGA. — Прим. ред.)."MAGA-республиканцы и тот парень, которого выпроводили за дверь, разрушают демократию", — заключил Байден.В последние недели он регулярно критикует сторонников экс-президента. Байден заявлял, что они исповедуют полуфашистскую философию и представляют угрожающий стране экстремизм.
https://ria.ru/20220804/bayden-1807148926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, дональд трамп, в мире, сша, висконсин
Джо Байден, Дональд Трамп, В мире, США, Висконсин
21:47 05.09.2022 (обновлено: 22:52 05.09.2022)
Байден назвал протестующего, который пытался его перебить, идиотом
Байден в ответ на выкрики протестующего заявил, что "каждый имеет право быть идиотом"
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал идиотом протестующего, который попытался прервать его выступление.
Американский лидер произносил речь в Висконсине
на мероприятии в честь Дня труда. В своем выступлении он вновь обрушился с критикой на сторонников бывшего президента Дональда Трампа
.
"Мы находимся в состоянии борьбы за душу Америки", — заявил Байден.
После этого в зале начали раздаваться выкрики.
"Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом", — сказал президент США, обращаясь к своим сторонникам.
Он назвал кричавшего последователем Трампа и движения "Сделаем Америку снова великой" (лозунг, который использовал Трамп во время президентской кампании 2016 года, Make America Great Again, MAGA. — Прим. ред.).
"MAGA-республиканцы и тот парень, которого выпроводили за дверь, разрушают демократию", — заключил Байден.
В последние недели он регулярно критикует сторонников экс-президента. Байден заявлял, что они исповедуют полуфашистскую философию и представляют угрожающий стране экстремизм.