https://ria.ru/20220905/bayden-1814681824.html

Байден назвал протестующего, который пытался его перебить, идиотом

Байден назвал протестующего, который пытался его перебить, идиотом - РИА Новости, 05.09.2022

Байден назвал протестующего, который пытался его перебить, идиотом

Президент США Джо Байден назвал идиотом протестующего, который попытался прервать его выступление. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T21:47

2022-09-05T21:47

2022-09-05T22:52

джо байден

дональд трамп

в мире

сша

висконсин

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ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал идиотом протестующего, который попытался прервать его выступление.Американский лидер произносил речь в Висконсине на мероприятии в честь Дня труда. В своем выступлении он вновь обрушился с критикой на сторонников бывшего президента Дональда Трампа."Мы находимся в состоянии борьбы за душу Америки", — заявил Байден.После этого в зале начали раздаваться выкрики."Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом", — сказал президент США, обращаясь к своим сторонникам.Он назвал кричавшего последователем Трампа и движения "Сделаем Америку снова великой" (лозунг, который использовал Трамп во время президентской кампании 2016 года, Make America Great Again, MAGA. — Прим. ред.)."MAGA-республиканцы и тот парень, которого выпроводили за дверь, разрушают демократию", — заключил Байден.В последние недели он регулярно критикует сторонников экс-президента. Байден заявлял, что они исповедуют полуфашистскую философию и представляют угрожающий стране экстремизм.

https://ria.ru/20220804/bayden-1807148926.html

https://ria.ru/20220804/katastrofa-1807117816.html

сша

висконсин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джо байден, дональд трамп, в мире, сша, висконсин