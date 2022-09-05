https://ria.ru/20220905/avito-1814621148.html

Авито: персональные данные пользователей остаются внутри России

Авито: персональные данные пользователей остаются внутри России - РИА Новости, 05.09.2022

Авито: персональные данные пользователей остаются внутри России

Проверка информационных систем ООО "КЕХ еКоммерц", обеспечивающих работу сервиса "Авито", показала, что персональные данные пользователей Авито остаются внутри... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:09

2022-09-05T17:09

2022-09-05T17:09

новости компаний - экономика

авито

россия

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Проверка информационных систем ООО "КЕХ еКоммерц", обеспечивающих работу сервиса "Авито", показала, что персональные данные пользователей Авито остаются внутри России, сообщает пресс-служба платформы."В начале августа одна из ведущих российских компаний в области кибербезопасности АО "Винтегра Секьюрити" провела проверку информационных систем ООО "КЕХ еКоммерц". По итогам аудита она подтвердила, что процессы обработки персональных данных частных пользователей "Авито" не предусматривают их трансграничную передачу, и в период самой проверки таких случаев тоже не было зафиксировано", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, представитель компании-аудитора заявил, что если бы подобные случаи или возможности в принципе существовали в рамках механизмов внутренних цифровых систем "Авито", они были бы обнаружены. Результаты показывают, что таких инцидентов не было."Результаты нашего аудита процесса обработки персональных данных в информационных системах “Авито” доказывают, что сами алгоритмы их работы не предусматривают передачу конфиденциальных данных, в числе которых персональные данные пользователей, каким-либо зарубежным сервисам. Проще говоря, даже если бы кому-то хотелось предположить, что нечто подобное и было возможно, наши специалисты нашли бы соответствующие свидетельства", —цитируют в пресс-службе слова генерального директора "Винтегра Секьюрити" Тараса Пономарева.Как заявили в "Авито", компания запрашивала несколько независимых исследований на предмет аудита ИТ-периметра и получила результаты, подтверждающие, что "хранящиеся пользовательские данные находятся в полной безопасности и не пересекают границу РФ"."Вся инфраструктура, все хранилища и все остальное оборудование, на котором работает “Авито”, находится на территории России. Мы не планируем что-то менять в такой логике построения своих информсистем и будем расширять их в соответствии с бизнес-планами компании. Нынешние вычислительные мощности “Авито” распределены по четырем отечественным дата-центрам, а связь между ними обеспечивают российские телеком-провайдеры. Будучи классифайдом №1 в мире, мы наращиваем свои цифровые мощности в среднем на 60% в год, и делаем это быстрее, чем любые другие популярные общественные онлайн-сервисы”, – приводится в сообщении комментарий технического директора "Авито", генерального директора "АвитоТех" Максима Сапронова.Заключение "Винтегра Секьюрити" по результатам аудита имеется в распоряжении РИА Новости.С 1 сентября вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", который, в частности, внес изменения в правила трансграничной передачи персональных данных. Новый порядок будет применяться с 1 марта 2023 года, но операторов, которые уже сейчас передают данные за границу, закон обязал направить в Роскомнадзор уведомление о трансграничной передаче до этой даты, напомнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220819/avito-1810729141.html

https://realty.ria.ru/20220606/avito-1793444035.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, авито, россия