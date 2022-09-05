https://ria.ru/20220905/arest-1814545042.html

Подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке, арестовали

Подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке, арестовали - РИА Новости, 05.09.2022

Подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке, арестовали

Суд заключил в СИЗО подростка, изрезавшего ножом 16-летнюю школьницу в поселке Исток Свердловской области, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:11

2022-09-05T14:11

2022-09-05T14:22

происшествия

александр бастрыкин

екатеринбург

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Суд заключил в СИЗО подростка, изрезавшего ножом 16-летнюю школьницу в поселке Исток Свердловской области, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде Екатеринбурга."Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября", - сказала собеседница агентства.По информации регионального главка МВД, инцидент произошел в минувшую пятницу: 16-летнюю школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом в тяжелом состоянии и с множественными ранениями госпитализировали в реанимацию после нападения 15-летнего подростка.Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений и изъяли у фигуранта орудие преступления - большой кухонный нож.Расследование дела поставили на контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина."На сегодняшний день пострадавшая девушка все еще находится в больнице, подробности ее состояния пока не раскрываются", - уточнили агентству в пресс-службе СУСК в понедельник.

https://ria.ru/20220905/strelba-1814457623.html

https://ria.ru/20220831/ubiystvo-1813582570.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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происшествия, александр бастрыкин, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия