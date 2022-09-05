https://ria.ru/20220905/arest-1814545042.html
Подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке, арестовали
Подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке, арестовали - РИА Новости, 05.09.2022
Подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке, арестовали
Суд заключил в СИЗО подростка, изрезавшего ножом 16-летнюю школьницу в поселке Исток Свердловской области, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:11
2022-09-05T14:11
2022-09-05T14:22
происшествия
александр бастрыкин
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Суд заключил в СИЗО подростка, изрезавшего ножом 16-летнюю школьницу в поселке Исток Свердловской области, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде Екатеринбурга."Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября", - сказала собеседница агентства.По информации регионального главка МВД, инцидент произошел в минувшую пятницу: 16-летнюю школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом в тяжелом состоянии и с множественными ранениями госпитализировали в реанимацию после нападения 15-летнего подростка.Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений и изъяли у фигуранта орудие преступления - большой кухонный нож.Расследование дела поставили на контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина."На сегодняшний день пострадавшая девушка все еще находится в больнице, подробности ее состояния пока не раскрываются", - уточнили агентству в пресс-службе СУСК в понедельник.
https://ria.ru/20220905/strelba-1814457623.html
https://ria.ru/20220831/ubiystvo-1813582570.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Александр Бастрыкин, Екатеринбург, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
14:11 05.09.2022 (обновлено: 14:22 05.09.2022)
Подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке, арестовали
Суд заключил в СИЗО подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке Исток