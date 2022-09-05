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Подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке, арестовали - РИА Новости, 05.09.2022
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Подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке, арестовали
Подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке, арестовали - РИА Новости, 05.09.2022
Подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке, арестовали
Суд заключил в СИЗО подростка, изрезавшего ножом 16-летнюю школьницу в поселке Исток Свердловской области, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:11
2022-09-05T14:22
происшествия
александр бастрыкин
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Суд заключил в СИЗО подростка, изрезавшего ножом 16-летнюю школьницу в поселке Исток Свердловской области, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде Екатеринбурга."Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября", - сказала собеседница агентства.По информации регионального главка МВД, инцидент произошел в минувшую пятницу: 16-летнюю школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом в тяжелом состоянии и с множественными ранениями госпитализировали в реанимацию после нападения 15-летнего подростка.Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений и изъяли у фигуранта орудие преступления - большой кухонный нож.Расследование дела поставили на контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина."На сегодняшний день пострадавшая девушка все еще находится в больнице, подробности ее состояния пока не раскрываются", - уточнили агентству в пресс-службе СУСК в понедельник.
https://ria.ru/20220905/strelba-1814457623.html
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происшествия, александр бастрыкин, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Александр Бастрыкин, Екатеринбург, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
14:11 05.09.2022 (обновлено: 14:22 05.09.2022)
 
Подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке, арестовали

Суд заключил в СИЗО подростка, изрезавшего 16-летнюю школьницу в уральском поселке Исток

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Суд заключил в СИЗО подростка, изрезавшего ножом 16-летнюю школьницу в поселке Исток Свердловской области, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.
"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября", - сказала собеседница агентства.
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По информации регионального главка МВД, инцидент произошел в минувшую пятницу: 16-летнюю школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом в тяжелом состоянии и с множественными ранениями госпитализировали в реанимацию после нападения 15-летнего подростка.
Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений и изъяли у фигуранта орудие преступления - большой кухонный нож.
Расследование дела поставили на контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина.
"На сегодняшний день пострадавшая девушка все еще находится в больнице, подробности ее состояния пока не раскрываются", - уточнили агентству в пресс-службе СУСК в понедельник.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинЕкатеринбургСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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