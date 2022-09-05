https://ria.ru/20220905/arest-1814535290.html

Членам молдавской оппозиционной партии "Шор" продлили арест на 20 суток

Членам молдавской оппозиционной партии "Шор" продлили арест на 20 суток - РИА Новости, 05.09.2022

Членам молдавской оппозиционной партии "Шор" продлили арест на 20 суток

Районный суд Кишинева продлил на 20 суток арест двум задержанным в пятницу членам молдавской оппозиционной партии "Шор", сообщила в понедельники РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:41

2022-09-05T13:41

2022-09-05T13:41

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кишинев

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КИШИНЕВ, 5 сен – РИА Новости. Районный суд Кишинева продлил на 20 суток арест двум задержанным в пятницу членам молдавской оппозиционной партии "Шор", сообщила в понедельники РИА Новости представитель Генпрокуратуры Мариана Керпек.В пятницу сотрудники антикоррупционной прокуратуры провели обыски в офисах оппозиционной партии "Шор". Мероприятия проходили в рамках уголовного дела о незаконном финансировании партии. По итогам следственных мероприятий были арестованы на 72 часа три представителя политсилы, один из которых вскоре был освобожден. Сторонники и члены политформирования пикетировали здания администрации президента и Антикоррупционной прокуратуры, требуя прекратить преследование оппозиции."Суд вынес решение о продлении меры пресечения двоим задержанным, им выдан ордер на арест на 20 суток с содержанием в СИЗО № 13 г. Кишинева", - сказала Керпек.В этом же пенитенциарном учреждении находится под следствием вице-председатель политсилы Марина Таубер, накануне ей также был продлен арест еще на 30 суток.В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.

https://ria.ru/20220904/pozhar-1814355467.html

https://ria.ru/20220905/moldaviya-1814443240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев