https://ria.ru/20220905/arbuz-1814509295.html

Генератор смузи, рекорды и дартс: как прошел праздник арбуза в Астрахани

Генератор смузи, рекорды и дартс: как прошел праздник арбуза в Астрахани - РИА Новости, 05.09.2022

Генератор смузи, рекорды и дартс: как прошел праздник арбуза в Астрахани

На "Фестивале арбуза" в Астрахани, который состоялся в минувшие выходные, традиционно велись дебаты о том, ягода ли это или фрукт. О чем точно не спорили, так... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:55

2022-09-05T13:55

2022-09-05T19:15

туризм

фото

туризм

фестивали

туристы

впечатления - туризм

рекорды

астрахань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814505392_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_99a8598c37634ebf1cd2aaa43cde50d6.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Елена Громова. На "Фестивале арбуза" в Астрахани, который состоялся в минувшие выходные, традиционно велись дебаты о том, ягода ли это или фрукт. О чем точно не спорили, так это о вкусах: все экземпляры были, как положено, сладкие, сочные и полосатые. Рекорд по поеданию бахчевых в небе, генератор смузи и закуски из ягод с перцем — в фотоленте РИА Новости.

астрахань

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

фото, туризм, фестивали, туристы, впечатления - туризм, рекорды, астрахань, москва, фото, фото - туризм, s7 airlines, домодедово (аэропорт)