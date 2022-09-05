Генератор смузи, рекорды и дартс: как прошел праздник арбуза в Астрахани

В Астрахани состоялся праздник арбуза
На фестивале проводилась дегустация редких сортов арбуза. Мякоть "Лунного" — желтая и сладкая, с экзотическими нотами. "Оранжевый король" на вкус похож на тыкву. И неслучайно — при его выведении селекционеры использовали это растение.
На фестивале проводилась дегустация редких сортов арбуза. Мякоть "Лунного" — желтая и сладкая, с экзотическими нотами. "Оранжевый король" на вкус похож на тыкву. И неслучайно — при его выведении селекционеры использовали это растение.
Было много и других угощений. Кусочки спелого арбуза под шоколадом с арахисом, канапе с этой ягодой и крем-чизом — на десерт. Лимонады, чтобы освежиться — Астрахань встретила гостей тепло: на улице было 36 градусов жары.
Было много и других угощений. Кусочки спелого арбуза под шоколадом с арахисом, канапе с этой ягодой и крем-чизом — на десерт. Лимонады, чтобы освежиться — Астрахань встретила гостей тепло: на улице было 36 градусов жары.
Закуски тоже были с арбузом. В одной из них, например, замиксовали креветки, бахчевые, ананас и соус манго-чили. Ягода с перцем — смело и очень вкусно!
Закуски тоже были с арбузом. В одной из них, например, замиксовали креветки, бахчевые, ананас и соус манго-чили. Ягода с перцем — смело и очень вкусно!
Один из аттракционов — генератор смузи. Чтобы сделать напиток, нужно было крутить педали на специальном велосипеде!
Один из аттракционов — генератор смузи. Чтобы сделать напиток, нужно было крутить педали на специальном велосипеде!
Не в яблочко, а в мякоть — на фестивале гости играли не в простой дартс, а в арбузный.
Не в яблочко, а в мякоть — на фестивале гости играли не в простой дартс, а в арбузный.
Гости смотра — победители конкурса, проведенного компаниями S7 и Авиасейлс, а также журналисты и блогеры. В Астрахань они прилетели на частном рейсе из аэропорта Домодедово.
Гости смотра — победители конкурса, проведенного компаниями S7 и Авиасейлс, а также журналисты и блогеры. В Астрахань они прилетели на частном рейсе из аэропорта Домодедово.
Самые отважные учились вырезать цветы на толстой кожуре бахчевых. Мастер-класс сложный, но интересный.
Самые отважные учились вырезать цветы на толстой кожуре бахчевых. Мастер-класс сложный, но интересный.
Главное событие фестиваля произошло уже на борту самолета, когда гости возвращались из Астрахани в Москву. Впервые на высоте 11600 метров 110 человек попробовали астраханскую тыквину (да, именно так его верно называть). Рекорд зафиксировал представитель музея "Российский арбуз".
Главное событие фестиваля произошло уже на борту самолета, когда гости возвращались из Астрахани в Москву. Впервые на высоте 11600 метров 110 человек попробовали астраханскую тыквину (да, именно так его верно называть). Рекорд зафиксировал представитель музея "Российский арбуз".