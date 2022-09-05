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Генератор смузи, рекорды и дартс: как прошел праздник арбуза в Астрахани - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
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Генератор смузи, рекорды и дартс: как прошел праздник арбуза в Астрахани
Генератор смузи, рекорды и дартс: как прошел праздник арбуза в Астрахани - РИА Новости, 05.09.2022
Генератор смузи, рекорды и дартс: как прошел праздник арбуза в Астрахани
На "Фестивале арбуза" в Астрахани, который состоялся в минувшие выходные, традиционно велись дебаты о том, ягода ли это или фрукт. О чем точно не спорили, так... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:55
2022-09-05T19:15
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Елена Громова. На "Фестивале арбуза" в Астрахани, который состоялся в минувшие выходные, традиционно велись дебаты о том, ягода ли это или фрукт. О чем точно не спорили, так это о вкусах: все экземпляры были, как положено, сладкие, сочные и полосатые. Рекорд по поеданию бахчевых в небе, генератор смузи и закуски из ягод с перцем — в фотоленте РИА Новости.
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Елена Громова
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13:55 05.09.2022 (обновлено: 19:15 05.09.2022)
 
Генератор смузи, рекорды и дартс: как прошел праздник арбуза в Астрахани

В Астрахани состоялся праздник арбуза

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Елена Громова. На "Фестивале арбуза" в Астрахани, который состоялся в минувшие выходные, традиционно велись дебаты о том, ягода ли это или фрукт. О чем точно не спорили, так это о вкусах: все экземпляры были, как положено, сладкие, сочные и полосатые. Рекорд по поеданию бахчевых в небе, генератор смузи и закуски из ягод с перцем — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Елена Громова

На фестивале проводилась дегустация редких сортов арбуза. Мякоть "Лунного" — желтая и сладкая, с экзотическими нотами. "Оранжевый король" на вкус похож на тыкву. И неслучайно — при его выведении селекционеры использовали это растение.

Фестиваль Арбуза в Астрахане
1 из 8

На фестивале проводилась дегустация редких сортов арбуза. Мякоть "Лунного" — желтая и сладкая, с экзотическими нотами. "Оранжевый король" на вкус похож на тыкву. И неслучайно — при его выведении селекционеры использовали это растение.

© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Елена Громова

Было много и других угощений. Кусочки спелого арбуза под шоколадом с арахисом, канапе с этой ягодой и крем-чизом — на десерт. Лимонады, чтобы освежиться — Астрахань встретила гостей тепло: на улице было 36 градусов жары.

Фестиваль Арбуза в Астрахане
2 из 8

Было много и других угощений. Кусочки спелого арбуза под шоколадом с арахисом, канапе с этой ягодой и крем-чизом — на десерт. Лимонады, чтобы освежиться — Астрахань встретила гостей тепло: на улице было 36 градусов жары.

© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Елена Громова

Закуски тоже были с арбузом. В одной из них, например, замиксовали креветки, бахчевые, ананас и соус манго-чили. Ягода с перцем — смело и очень вкусно!

Фестиваль Арбуза в Астрахане
3 из 8

Закуски тоже были с арбузом. В одной из них, например, замиксовали креветки, бахчевые, ананас и соус манго-чили. Ягода с перцем — смело и очень вкусно!

© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Елена Громова

Один из аттракционов — генератор смузи. Чтобы сделать напиток, нужно было крутить педали на специальном велосипеде!

Фестиваль Арбуза в Астрахане
4 из 8

Один из аттракционов — генератор смузи. Чтобы сделать напиток, нужно было крутить педали на специальном велосипеде!

© РИА Новости / Елена Громова
© РИА Новости / Елена Громова

Не в яблочко, а в мякоть — на фестивале гости играли не в простой дартс, а в арбузный.

Дартс
5 из 8

Не в яблочко, а в мякоть — на фестивале гости играли не в простой дартс, а в арбузный.

© РИА Новости / Елена Громова
© Фото предоставлено пресс-службой Авиасейлс

Гости смотра — победители конкурса, проведенного компаниями S7 и Авиасейлс, а также журналисты и блогеры. В Астрахань они прилетели на частном рейсе из аэропорта Домодедово.

Фестиваль Арбуза
6 из 8

Гости смотра — победители конкурса, проведенного компаниями S7 и Авиасейлс, а также журналисты и блогеры. В Астрахань они прилетели на частном рейсе из аэропорта Домодедово.

© Фото предоставлено пресс-службой Авиасейлс
© РИА Новости / Елена Громова

Самые отважные учились вырезать цветы на толстой кожуре бахчевых. Мастер-класс сложный, но интересный.

Арбуз
7 из 8

Самые отважные учились вырезать цветы на толстой кожуре бахчевых. Мастер-класс сложный, но интересный.

© РИА Новости / Елена Громова
© Фото предоставлено пресс-службой Авиасейлс

Главное событие фестиваля произошло уже на борту самолета, когда гости возвращались из Астрахани в Москву. Впервые на высоте 11600 метров 110 человек попробовали астраханскую тыквину (да, именно так его верно называть). Рекорд зафиксировал представитель музея "Российский арбуз".

Фестиваль Арбуза
8 из 8

Главное событие фестиваля произошло уже на борту самолета, когда гости возвращались из Астрахани в Москву. Впервые на высоте 11600 метров 110 человек попробовали астраханскую тыквину (да, именно так его верно называть). Рекорд зафиксировал представитель музея "Российский арбуз".

© Фото предоставлено пресс-службой Авиасейлс
 
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