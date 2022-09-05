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В России снизилось количество "медицинских" абортов, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022
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В России снизилось количество "медицинских" абортов, заявили на ВЭФ
В России снизилось количество "медицинских" абортов, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022
В России снизилось количество "медицинских" абортов, заявили на ВЭФ
Количество абортов, сделанных операционным путем, снижается в России, а вот вопрос с медикаментозными абортами неуправляем, заявил член-корреспондент РАН,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:13
2022-09-05T06:13
общество
здоровье - общество
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Количество абортов, сделанных операционным путем, снижается в России, а вот вопрос с медикаментозными абортами неуправляем, заявил член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Олег Аполихин.По его словам, это касается только медицинских абортов, но есть еще медикаментозные, и там ситуация неуправляемая.Также он сообщил, что сейчас самое большое количество абортов происходит в возрасте 25-39 лет.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Общество, Здоровье - Общество, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
06:13 05.09.2022
 
В России снизилось количество "медицинских" абортов, заявили на ВЭФ

Член-корреспондент РАН Аполихин: в России снизилось количество "медицинских" абортов

© Фото : Фонд РосконгрессВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
ВЭФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Количество абортов, сделанных операционным путем, снижается в России, а вот вопрос с медикаментозными абортами неуправляем, заявил член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Олег Аполихин.
"Мы снизили практически на 250 (тысяч), а, может, и более сейчас, потому что каждый год это снижается, количество, так скажем, медицинских абортов… Все равно количество медицинских абортов где-то в пределах 450, 420, 360 (тысяч), тут есть разная статистика Росстата", - сказал Аполихин в рамках сессии на Восточном экономическом форуме.
По его словам, это касается только медицинских абортов, но есть еще медикаментозные, и там ситуация неуправляемая.
Также он сообщил, что сейчас самое большое количество абортов происходит в возрасте 25-39 лет.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 04:00
Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
 
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