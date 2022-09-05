https://ria.ru/20220905/aborty-1814426148.html

В России снизилось количество "медицинских" абортов, заявили на ВЭФ

В России снизилось количество "медицинских" абортов, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022

В России снизилось количество "медицинских" абортов, заявили на ВЭФ

Количество абортов, сделанных операционным путем, снижается в России, а вот вопрос с медикаментозными абортами неуправляем, заявил член-корреспондент РАН,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:13

2022-09-05T06:13

2022-09-05T06:13

общество

здоровье - общество

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Количество абортов, сделанных операционным путем, снижается в России, а вот вопрос с медикаментозными абортами неуправляем, заявил член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Олег Аполихин.По его словам, это касается только медицинских абортов, но есть еще медикаментозные, и там ситуация неуправляемая.Также он сообщил, что сейчас самое большое количество абортов происходит в возрасте 25-39 лет.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/vystavka-1814419988.html

русский (остров)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022