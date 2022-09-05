https://ria.ru/20220905/aborty-1814426148.html
В России снизилось количество "медицинских" абортов, заявили на ВЭФ
В России снизилось количество "медицинских" абортов, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022
В России снизилось количество "медицинских" абортов, заявили на ВЭФ
Количество абортов, сделанных операционным путем, снижается в России, а вот вопрос с медикаментозными абортами неуправляем, заявил член-корреспондент РАН,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:13
2022-09-05T06:13
2022-09-05T06:13
общество
здоровье - общество
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Количество абортов, сделанных операционным путем, снижается в России, а вот вопрос с медикаментозными абортами неуправляем, заявил член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Олег Аполихин.По его словам, это касается только медицинских абортов, но есть еще медикаментозные, и там ситуация неуправляемая.Также он сообщил, что сейчас самое большое количество абортов происходит в возрасте 25-39 лет.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/vystavka-1814419988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Общество, Здоровье - Общество, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
В России снизилось количество "медицинских" абортов, заявили на ВЭФ
Член-корреспондент РАН Аполихин: в России снизилось количество "медицинских" абортов