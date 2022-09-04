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России нужно учиться отвечать Западу на его языке, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.09.2022
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России нужно учиться отвечать Западу на его языке, заявили в Кремле
России нужно учиться отвечать Западу на его языке, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.09.2022
России нужно учиться отвечать Западу на его языке, заявили в Кремле
Россия является сторонницей международной гармонии, но нужно учиться отвечать Западу на их же языке, при этом жить в гармонии с собой, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:24
2022-09-04T14:24
павел зарубин
владимир соловьев (телеведущий)
в мире
россия
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Россия является сторонницей международной гармонии, но нужно учиться отвечать Западу на их же языке, при этом жить в гармонии с собой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы же искусственно себя не антаганизируем с кем-то, всё-таки наша страна является, скорее, сторонницей такой международной гармонии, основанной на взаимном уважении, взаимной выгоде и готовности учитывать озабоченности друг друга. Там - более такой жёсткий, более эгоистичный подход, а если уж и дальше за океан переплыть - там уже подход совсем ковбойский: у кого кольт больше, тот и прав", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева."Нужно учиться отвечать им на их же языке, чтобы им было понятно, но жить во внутренней гармонии с собой", - добавил он.
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павел зарубин, владимир соловьев (телеведущий), в мире, россия, дмитрий песков
Павел Зарубин, Владимир Соловьев (телеведущий), В мире, Россия, Дмитрий Песков
14:24 04.09.2022
 
России нужно учиться отвечать Западу на его языке, заявили в Кремле

Песков: Россия за международную гармонию, но нужно научиться отвечать Западу на их языке

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Россия является сторонницей международной гармонии, но нужно учиться отвечать Западу на их же языке, при этом жить в гармонии с собой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы же искусственно себя не антаганизируем с кем-то, всё-таки наша страна является, скорее, сторонницей такой международной гармонии, основанной на взаимном уважении, взаимной выгоде и готовности учитывать озабоченности друг друга. Там - более такой жёсткий, более эгоистичный подход, а если уж и дальше за океан переплыть - там уже подход совсем ковбойский: у кого кольт больше, тот и прав", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
14:06
В Кремле назвали визовый вопрос камнем преткновения в отношениях с Западом
"Нужно учиться отвечать им на их же языке, чтобы им было понятно, но жить во внутренней гармонии с собой", - добавил он.
 
Павел ЗарубинВладимир Соловьев (телеведущий)В миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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