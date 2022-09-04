https://ria.ru/20220904/zapad-1814345375.html

России нужно учиться отвечать Западу на его языке, заявили в Кремле

России нужно учиться отвечать Западу на его языке, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.09.2022

России нужно учиться отвечать Западу на его языке, заявили в Кремле

Россия является сторонницей международной гармонии, но нужно учиться отвечать Западу на их же языке, при этом жить в гармонии с собой, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:24

2022-09-04T14:24

2022-09-04T14:24

павел зарубин

владимир соловьев (телеведущий)

в мире

россия

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Россия является сторонницей международной гармонии, но нужно учиться отвечать Западу на их же языке, при этом жить в гармонии с собой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы же искусственно себя не антаганизируем с кем-то, всё-таки наша страна является, скорее, сторонницей такой международной гармонии, основанной на взаимном уважении, взаимной выгоде и готовности учитывать озабоченности друг друга. Там - более такой жёсткий, более эгоистичный подход, а если уж и дальше за океан переплыть - там уже подход совсем ковбойский: у кого кольт больше, тот и прав", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева."Нужно учиться отвечать им на их же языке, чтобы им было понятно, но жить во внутренней гармонии с собой", - добавил он.

https://ria.ru/20220904/vizy-1814343284.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

павел зарубин, владимир соловьев (телеведущий), в мире, россия, дмитрий песков