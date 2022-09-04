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Обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было, заявили власти
Обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было, заявили власти - РИА Новости, 04.09.2022
Обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было, заявили власти
Обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за ночь и утро воскресенья не было, специалисты МАГАТЭ продолжат работу на станции как минимум до 5 сентября, сообщил... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:19
2022-09-04T12:19
2022-09-04T12:29
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запорожская аэс
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энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за ночь и утро воскресенья не было, специалисты МАГАТЭ продолжат работу на станции как минимум до 5 сентября, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Энергодаре, на данный момент, спокойно, на АЭС тоже слава богу, ничего не прилетало. По крайней мере, по состоянию на данный момент. Касательно миссии, она в рабочем порядке находится у нас до 5 числа. То есть завтра они еще работают, а 6-го выдвигаются. Это пока предварительно", - сказал Рогов в эфире радио "КП".Не исключено, добавил он, что МАГАТЭ продлит свое пребывание на станции или оставит несколько человек для дальнейшего мониторинга ситуации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:19 04.09.2022 (обновлено: 12:29 04.09.2022)
Обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было, заявили власти
Запорожские власти: обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было