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Обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было, заявили власти - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/zaes-1814328241.html
Обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было, заявили власти
Обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было, заявили власти - РИА Новости, 04.09.2022
Обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было, заявили власти
Обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за ночь и утро воскресенья не было, специалисты МАГАТЭ продолжат работу на станции как минимум до 5 сентября, сообщил... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:19
2022-09-04T12:29
в мире
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за ночь и утро воскресенья не было, специалисты МАГАТЭ продолжат работу на станции как минимум до 5 сентября, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Энергодаре, на данный момент, спокойно, на АЭС тоже слава богу, ничего не прилетало. По крайней мере, по состоянию на данный момент. Касательно миссии, она в рабочем порядке находится у нас до 5 числа. То есть завтра они еще работают, а 6-го выдвигаются. Это пока предварительно", - сказал Рогов в эфире радио "КП".Не исключено, добавил он, что МАГАТЭ продлит свое пребывание на станции или оставит несколько человек для дальнейшего мониторинга ситуации.
https://ria.ru/20220903/magate-1814253228.html
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в мире, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, магатэ
В мире, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, МАГАТЭ
12:19 04.09.2022 (обновлено: 12:29 04.09.2022)
 
Обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было, заявили власти

Запорожские власти: обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за ночь и утро воскресенья не было, специалисты МАГАТЭ продолжат работу на станции как минимум до 5 сентября, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Энергодаре, на данный момент, спокойно, на АЭС тоже слава богу, ничего не прилетало. По крайней мере, по состоянию на данный момент. Касательно миссии, она в рабочем порядке находится у нас до 5 числа. То есть завтра они еще работают, а 6-го выдвигаются. Это пока предварительно", - сказал Рогов в эфире радио "КП".
Автомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 17:54Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти обвинили Киев в попытке взять в заложники миссию МАГАТЭ
Не исключено, добавил он, что МАГАТЭ продлит свое пребывание на станции или оставит несколько человек для дальнейшего мониторинга ситуации.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЗапорожская областьЭнергодарМАГАТЭ
 
 
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