https://ria.ru/20220904/zaes-1814328241.html

Обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было, заявили власти

Обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было, заявили власти - РИА Новости, 04.09.2022

Обстрелов ЗАЭС и Энергодара ночью и утром не было, заявили власти

Обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за ночь и утро воскресенья не было, специалисты МАГАТЭ продолжат работу на станции как минимум до 5 сентября, сообщил... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T12:19

2022-09-04T12:19

2022-09-04T12:29

в мире

запорожская аэс

специальная военная операция на украине

запорожская область

энергодар

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814254689_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cb911684d605b8bb9e773032c5ad6676.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за ночь и утро воскресенья не было, специалисты МАГАТЭ продолжат работу на станции как минимум до 5 сентября, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Энергодаре, на данный момент, спокойно, на АЭС тоже слава богу, ничего не прилетало. По крайней мере, по состоянию на данный момент. Касательно миссии, она в рабочем порядке находится у нас до 5 числа. То есть завтра они еще работают, а 6-го выдвигаются. Это пока предварительно", - сказал Рогов в эфире радио "КП".Не исключено, добавил он, что МАГАТЭ продлит свое пребывание на станции или оставит несколько человек для дальнейшего мониторинга ситуации.

https://ria.ru/20220903/magate-1814253228.html

запорожская область

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, магатэ