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Правительство профинансировало выплаты прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины

Правительство профинансировало выплаты прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 04.09.2022

Правительство профинансировало выплаты прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины

Правительство одобрило выделение средств на выплаты гражданам ДНР, ЛНР и Украины, прибывшим в Россию, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T11:48

2022-09-04T11:48

2022-09-04T12:18

правительство рф

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правительство одобрило выделение средств на выплаты гражданам ДНР, ЛНР и Украины, прибывшим в Россию, сообщается на сайте кабмина.Речь идет о выплатах по президентскому указу. Проектом распоряжения предусматривается выделение средств, необходимых для поддержки "лиц, вынужденно прибывших в экстренном массовом порядке" в Россию"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.Согласно подписанному главой государства тексту указа, гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим в Россию после 18 февраля 2022 года, с 1 июля 2022 года устанавливаются такие пособия: ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 тысяч рублей; ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 тысяч рублей; доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере трех тысяч рублей; ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере пяти тысяч рублей.

https://ria.ru/20220903/sotsvyplaty-1814273135.html

россия

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина