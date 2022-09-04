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Правительство профинансировало выплаты прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины
Правительство профинансировало выплаты прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 04.09.2022
Правительство профинансировало выплаты прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины
Правительство одобрило выделение средств на выплаты гражданам ДНР, ЛНР и Украины, прибывшим в Россию, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T11:48
2022-09-04T11:48
2022-09-04T12:18
правительство рф
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Правительство одобрило выделение средств на выплаты гражданам ДНР, ЛНР и Украины, прибывшим в Россию, сообщается на сайте кабмина.Речь идет о выплатах по президентскому указу. Проектом распоряжения предусматривается выделение средств, необходимых для поддержки "лиц, вынужденно прибывших в экстренном массовом порядке" в Россию"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.Согласно подписанному главой государства тексту указа, гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим в Россию после 18 февраля 2022 года, с 1 июля 2022 года устанавливаются такие пособия: ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 тысяч рублей; ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 тысяч рублей; доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере трех тысяч рублей; ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере пяти тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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правительство рф, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина
Правительство РФ, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина
11:48 04.09.2022 (обновлено: 12:18 04.09.2022)
Правительство профинансировало выплаты прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины
Правительство одобрило выделение средств на выплаты прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины