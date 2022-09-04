https://ria.ru/20220904/vsu-1814359850.html

В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты

В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты - РИА Новости, 04.09.2022

В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты

Разведчики Вооруженных сил Украины не могут расшифровать радиоперехваты, поскольку российские военнослужащие используют тувинский язык для передачи информации... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T16:01

2022-09-04T16:01

2022-09-04T16:01

безопасность

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Разведчики Вооруженных сил Украины не могут расшифровать радиоперехваты, поскольку российские военнослужащие используют тувинский язык для передачи информации. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем телеграм-канале.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220829/avianosets-1812827931.html

россия

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)