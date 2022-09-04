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В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты - РИА Новости, 04.09.2022
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В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты - РИА Новости, 04.09.2022
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
Разведчики Вооруженных сил Украины не могут расшифровать радиоперехваты, поскольку российские военнослужащие используют тувинский язык для передачи информации... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T16:01
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безопасность
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Разведчики Вооруженных сил Украины не могут расшифровать радиоперехваты, поскольку российские военнослужащие используют тувинский язык для передачи информации. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем телеграм-канале.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:01 04.09.2022
 
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты

Минобороны России: ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты из-за "тувинского феномена"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие управляют беспилотником на своей позиции на передовой в Николаевской области, Украина. 8 августа 2022 года
Украинские военнослужащие управляют беспилотником на своей позиции на передовой в Николаевской области, Украина. 8 августа 2022 года - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие управляют беспилотником на своей позиции на передовой в Николаевской области, Украина. 8 августа 2022 года. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Разведчики Вооруженных сил Украины не могут расшифровать радиоперехваты, поскольку российские военнослужащие используют тувинский язык для передачи информации. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем телеграм-канале.

"Разведка Украины столкнулась с "тувинским феноменом" в радиоперехватах. "Слухачи" ВСУ не понимали ни слова, потому что тувинские связисты говорили только на родном языке", — уточнило ведомство.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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БезопасностьРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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