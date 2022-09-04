https://ria.ru/20220904/vstrecha-1814343116.html

Президент Германии встретился с украинским премьером

Президент Германии встретился с украинским премьером - РИА Новости, 04.09.2022

Президент Германии встретился с украинским премьером

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Берлине, стороны обменялись мнениями о восстановлении... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:05

2022-09-04T14:05

2022-09-04T14:05

в мире

франк-вальтер штайнмайер

денис шмыгаль

германия

украина

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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Берлине, стороны обменялись мнениями о восстановлении Украины, сообщила пресс-секретарь президента Керстин Гаммелин."Федеральный президент Штайнмайер принял сегодня премьер-министра Украины Шмыгаля. В ходе часовой беседы премьер-министр поблагодарил Федеративную Республику Германия за всестороннюю поддержку его страны", - написала Гаммелин в своём официальном аккаунте в Twitter.Она добавила, что в ходе общения президент подчеркнул, что Германия будет и впредь стоять на стороне Украины в знак солидарности. "Штайнмайер и Шмыгаль также обменялись мнениями о помощи в восстановлении Украины", - отметила представитель президента.Как написал Шмыгаль в Twitter, "во время встречи в Берлине с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером обсуждалась военная ситуация, усиление санкций и необходимость предоставления оружия Украине.Ранее Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пяти тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".В начале сентября, по данным медиагруппы RND, лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц высказался за поставки Украине немецких танков Leopard 2, о которых просит украинская сторона. Отмечается, что к поставкам танков Leopard 2 призвал Шмыгаль. Немецкой стороной также была анонсирована поставка Украине нескольких комплексов современной системы противовоздушной обороны IRIS-T.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220904/protesty-1814297991.html

https://ria.ru/20220903/neonatsisty-1814225390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франк-вальтер штайнмайер, денис шмыгаль, германия, украина