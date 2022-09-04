Рейтинг@Mail.ru
Президент Германии встретился с украинским премьером - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/vstrecha-1814343116.html
Президент Германии встретился с украинским премьером
Президент Германии встретился с украинским премьером - РИА Новости, 04.09.2022
Президент Германии встретился с украинским премьером
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Берлине, стороны обменялись мнениями о восстановлении... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:05
2022-09-04T14:05
в мире
франк-вальтер штайнмайер
денис шмыгаль
германия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785322900_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_d0fc6bc398b6c1b032fe2c1f262e2afe.jpg
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Берлине, стороны обменялись мнениями о восстановлении Украины, сообщила пресс-секретарь президента Керстин Гаммелин."Федеральный президент Штайнмайер принял сегодня премьер-министра Украины Шмыгаля. В ходе часовой беседы премьер-министр поблагодарил Федеративную Республику Германия за всестороннюю поддержку его страны", - написала Гаммелин в своём официальном аккаунте в Twitter.Она добавила, что в ходе общения президент подчеркнул, что Германия будет и впредь стоять на стороне Украины в знак солидарности. "Штайнмайер и Шмыгаль также обменялись мнениями о помощи в восстановлении Украины", - отметила представитель президента.Как написал Шмыгаль в Twitter, "во время встречи в Берлине с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером обсуждалась военная ситуация, усиление санкций и необходимость предоставления оружия Украине.Ранее Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пяти тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".В начале сентября, по данным медиагруппы RND, лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц высказался за поставки Украине немецких танков Leopard 2, о которых просит украинская сторона. Отмечается, что к поставкам танков Leopard 2 призвал Шмыгаль. Немецкой стороной также была анонсирована поставка Украине нескольких комплексов современной системы противовоздушной обороны IRIS-T.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220904/protesty-1814297991.html
https://ria.ru/20220903/neonatsisty-1814225390.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785322900_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_5cd9fca6ce29ea2e38d9011f40a6a8b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франк-вальтер штайнмайер, денис шмыгаль, германия, украина
В мире, Франк-Вальтер Штайнмайер, Денис Шмыгаль, Германия, Украина
14:05 04.09.2022
 
Президент Германии встретился с украинским премьером

Президент Германии Штайнмайер и премьер Украины Шмыгаль встретились в Берлне

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Берлине, стороны обменялись мнениями о восстановлении Украины, сообщила пресс-секретарь президента Керстин Гаммелин.
"Федеральный президент Штайнмайер принял сегодня премьер-министра Украины Шмыгаля. В ходе часовой беседы премьер-министр поблагодарил Федеративную Республику Германия за всестороннюю поддержку его страны", - написала Гаммелин в своём официальном аккаунте в Twitter.
Она добавила, что в ходе общения президент подчеркнул, что Германия будет и впредь стоять на стороне Украины в знак солидарности. "Штайнмайер и Шмыгаль также обменялись мнениями о помощи в восстановлении Украины", - отметила представитель президента.
Как написал Шмыгаль в Twitter, "во время встречи в Берлине с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером обсуждалась военная ситуация, усиление санкций и необходимость предоставления оружия Украине.
Сотрудники немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
04:14
Германии предрекли массовые протесты
Ранее Украина неоднократно выражала недовольство властями Германии. В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пяти тысяч касок. А впоследствии уволенный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути".
В начале сентября, по данным медиагруппы RND, лидер находящейся в оппозиции в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц высказался за поставки Украине немецких танков Leopard 2, о которых просит украинская сторона. Отмечается, что к поставкам танков Leopard 2 призвал Шмыгаль. Немецкой стороной также была анонсирована поставка Украине нескольких комплексов современной системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 14:52
В Германии выразили опасения из-за неонацистов, которые вернутся с Украины
 
В миреФранк-Вальтер ШтайнмайерДенис ШмыгальГерманияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала