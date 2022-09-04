https://ria.ru/20220904/vino-1814333367.html

Эксперт предположил, кто может заменить вина из ЕС на российском рынке

Эксперт предположил, кто может заменить вина из ЕС на российском рынке - РИА Новости, 04.09.2022

Эксперт предположил, кто может заменить вина из ЕС на российском рынке

Сербские вина могут частично заменить вина из Евросоюза на российском рынке, интерес к ним большой, заявил РИА Новости директор Союза виноделов Португалии... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T12:53

2022-09-04T12:53

2022-09-04T12:53

экономика

сербия

евросоюз

португалия

россия

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БЕЛГРАД, 4 сен - РИА Новости. Сербские вина могут частично заменить вина из Евросоюза на российском рынке, интерес к ним большой, заявил РИА Новости директор Союза виноделов Португалии Валерий Ипатов.Союз виноделов объединяет 12 португальских производителей, поставляющих вина на российский рынок."До февраля этого года импорт вина в Россию рос хорошими темпами. В 2021 году только наш союз поставил больше 350 машин вина, это около 20 процентов всего португальского импорта вина", - рассказал Ипатов агентству.Однако затем, по его словам, из-за европейских санкций возникли различные сложности, как логистические, так и финансовые. В результате весной поставки вина из Португалии в Россию обвалились до 20-30 процентов от прежних объемов, экспорт только сейчас начинает постепенно восстанавливаться. По данным импортера, ещё хуже ситуация с винами из Франции и Италии, где многие производители сами отказались от экспорта вина в Россию."В первом полугодии партнеры из России отправили нам переводами 390 тысяч евро, из которых дошло 30 или 50 тысяч. Остальное было возвращено отправителям или где-то зависло", - привел пример Ипатов.По его словам, решение о проводке той или иной финансовой операции принимает конкретный банковский клерк, который основывается на одному ему известных инструкциях. В самой Португалии многие россияне также столкнулись с заморозкой своих личных банковских счетов."Доходит до казусов, когда банк блокирует счета россиянок, находящихся замужем за португальцами и имеющих ВНЖ", - добавил он.Сам Ипатов столкнулся с тем, что на одной из крупных португальских выставок он был единственным россиянином - всех желающих российских закупщиков вина туда попросту не пустили, а для него сделали исключение.В этой ситуации импортеры европейского вина начали искать альтернативы, рассказал он. "Одной из таких альтернатив может быть сербское вино, очень хорошее по соотношению цена-качество", - считает бизнесмен.В Европе и России сербское вино пока что не имеет той же репутации, что французское или итальянское при том, что "есть очень интересные вина, которые ничем им не уступают", считает Ипатов.По мнению бизнесмена, для многих российских потребителей также важно, что Сербия - это дружественная страна, в отличие от стран Западной Европы."Сейчас интерес к сербским винам в России растёт. Созданная нами фирма по экспорту в Россию буквально за полтора месяца достигла оборота в миллион евро. Мы уже отправили в Россию первые 8 машин", - добавил он.Проблем со взаимными расчетами не возникает, так как Сербия не присоединилась к антиевропейским санкциям и российские банки продолжают работать с сербскими. Нет проблем и с логистикой - машины с вином идут в Россию через Прибалтику. "Однако российские и белорусские перевозчики перестали ездить в Европу, а в Россию ездят только сами прибалты. Из-за высокого спроса и своего рода монополии они подняли цены на перевозки в два раза. Это отражается на стоимости продукта", - посетовал бизнесмен.В Белградском выставочно-ярмарочном комплексе с 1 по 4 сентября проходит выставка вина и продуктов питания Wine Vision by Open Balkan. На ее открытии присутствовали президент Сербии Александр Вучич, премьеры Албании Эди Рама и Северной Македонии Димитар Ковачевски, которые лично дегустировали продукцию.

https://ria.ru/20220830/vino-1813260598.html

https://ria.ru/20220820/vino-1810910823.html

https://ria.ru/20220726/roskachestvo-1804930440.html

https://ria.ru/20220721/eksport-1804132505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, сербия, евросоюз, португалия, россия