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Трамп заявил, что ФБР перерыло личные вещи его жены и сына - РИА Новости, 04.09.2022
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Трамп заявил, что ФБР перерыло личные вещи его жены и сына
Трамп заявил, что ФБР перерыло личные вещи его жены и сына - РИА Новости, 04.09.2022
Трамп заявил, что ФБР перерыло личные вещи его жены и сына
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что агенты ФБР рылись в личных вещах его жены и несовершеннолетнего сына, и назвал их "злобными монстрами". РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T04:02
2022-09-04T04:02
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что агенты ФБР рылись в личных вещах его жены и несовершеннолетнего сына, и назвал их "злобными монстрами".Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли почти сотню документов разных уровней секретности, вплоть до высшего.Экс-президент назвал ФБР и министерство юстиции "злобными монстрами, контролируемыми радикально левыми негодяями". "Они пытаются заставить замолчать меня и, что важнее, вас, они стараются заткнуть вам рот, но мы не будем молчать", - сказал Трамп.По его словам, весь мир в шоке наблюдал за обыском в Мар-а-Лаго. "Южноамериканские страны, многие из них, их лидеры говорили: "Вы можете себе представить, что бы говорили США, если бы такое когда-нибудь случилось у нас?" - сказал экс-президент.
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в мире, сша
В мире, США
04:02 04.09.2022
 
Трамп заявил, что ФБР перерыло личные вещи его жены и сына

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР перерыло личные вещи его жены и сына

© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что агенты ФБР рылись в личных вещах его жены и несовершеннолетнего сына, и назвал их "злобными монстрами".
Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли почти сотню документов разных уровней секретности, вплоть до высшего.
"Они копались в шкафах и ящиках первой леди и даже устроили глубокий и уродливый обыск в комнате моего 16-летнего сына, оставив все, к чему прикасались, совсем в другом состоянии, нежели оно было, когда они начинали", - сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.
Экс-президент назвал ФБР и министерство юстиции "злобными монстрами, контролируемыми радикально левыми негодяями". "Они пытаются заставить замолчать меня и, что важнее, вас, они стараются заткнуть вам рот, но мы не будем молчать", - сказал Трамп.
По его словам, весь мир в шоке наблюдал за обыском в Мар-а-Лаго. "Южноамериканские страны, многие из них, их лидеры говорили: "Вы можете себе представить, что бы говорили США, если бы такое когда-нибудь случилось у нас?" - сказал экс-президент.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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В США суд раскрыл перечень изъятого при обыске у Трампа
 
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