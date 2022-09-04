https://ria.ru/20220904/veschi-1814297486.html

Трамп заявил, что ФБР перерыло личные вещи его жены и сына

Трамп заявил, что ФБР перерыло личные вещи его жены и сына - РИА Новости, 04.09.2022

Трамп заявил, что ФБР перерыло личные вещи его жены и сына

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что агенты ФБР рылись в личных вещах его жены и несовершеннолетнего сына, и назвал их "злобными монстрами". РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T04:02

2022-09-04T04:02

2022-09-04T04:02

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808215807_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_0a9094837ae76c4cba54b83ba8ffd11e.jpg

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что агенты ФБР рылись в личных вещах его жены и несовершеннолетнего сына, и назвал их "злобными монстрами".Флоридское поместье Трампа Мар-а-Ларго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли почти сотню документов разных уровней секретности, вплоть до высшего.Экс-президент назвал ФБР и министерство юстиции "злобными монстрами, контролируемыми радикально левыми негодяями". "Они пытаются заставить замолчать меня и, что важнее, вас, они стараются заткнуть вам рот, но мы не будем молчать", - сказал Трамп.По его словам, весь мир в шоке наблюдал за обыском в Мар-а-Лаго. "Южноамериканские страны, многие из них, их лидеры говорили: "Вы можете себе представить, что бы говорили США, если бы такое когда-нибудь случилось у нас?" - сказал экс-президент.

https://ria.ru/20220902/tramp-1814154242.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша