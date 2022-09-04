https://ria.ru/20220904/vef-1814334388.html

Подготовка к ВЭФ-2022

Подготовка к ВЭФ-2022 - РИА Новости, 04.09.2022

Подготовка к ВЭФ-2022

Во Владивостоке завершается подготовка к открытию Восточного экономического форума. Обстановка в городе накануне одного из главных событий года — в фотоленте... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:00

2022-09-04T15:00

2022-09-04T15:00

фото

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

восточный экономический форум

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Во Владивостоке завершается подготовка к открытию Восточного экономического форума. Обстановка в городе накануне одного из главных событий года — в фотоленте Ria.ru

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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