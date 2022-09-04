Подготовка к ВЭФ-2022
Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
В форуме примут участие делегации из более чем 60 стран.
В форуме примут участие делегации из более чем 60 стран.
Перед приездом многочисленных гостей аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы.
Перед приездом многочисленных гостей аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы.
К приему участников ВЭФ подготовили более 20 гостиниц Владивостока и Артема.
К приему участников ВЭФ подготовили более 20 гостиниц Владивостока и Артема.
Городские пространства столицы Приморского края благоустроили и привели в порядок.
Городские пространства столицы Приморского края благоустроили и привели в порядок.
На полях форума пройдет множество различных мероприятий по экономической, культурной и экологической тематике.
На полях форума пройдет множество различных мероприятий по экономической, культурной и экологической тематике.
Ключевым событием ВЭФ станет участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.
Ключевым событием ВЭФ станет участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.
Российский лидер встретится с модераторами основных сессий.
Российский лидер встретится с модераторами основных сессий.
Помимо этого, главе российского государства доложат об итоговых результатах обсуждений на форуме.
Помимо этого, главе российского государства доложат об итоговых результатах обсуждений на форуме.
Также в дни ВЭФ пройдут фестивали, фотовыставки и концерты.
Также в дни ВЭФ пройдут фестивали, фотовыставки и концерты.
В центре Владивостока будут работать несколько крупных развлекательных площадок, в том числе возле музея Арсеньева, на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере и на центральной площади.
В центре Владивостока будут работать несколько крупных развлекательных площадок, в том числе возле музея Арсеньева, на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере и на центральной площади.
Часть проектов пройдет на площадке выставки "Улица Дальнего Востока" – развернутой на острове Русский экспозиции регионов округа.
Часть проектов пройдет на площадке выставки "Улица Дальнего Востока" – развернутой на острове Русский экспозиции регионов округа.
Хэдлайнером праздничного концерта станет российская исполнительница Клава Кока. Также планируется красочный фейерверк.
Хэдлайнером праздничного концерта станет российская исполнительница Клава Кока. Также планируется красочный фейерверк.