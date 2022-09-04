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Подготовка к ВЭФ-2022 - РИА Новости, 04.09.2022
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Восточный экономический форум
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Подготовка к ВЭФ-2022
Подготовка к ВЭФ-2022 - РИА Новости, 04.09.2022
Подготовка к ВЭФ-2022
Во Владивостоке завершается подготовка к открытию Восточного экономического форума. Обстановка в городе накануне одного из главных событий года — в фотоленте... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:00
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вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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Во Владивостоке завершается подготовка к открытию Восточного экономического форума. Обстановка в городе накануне одного из главных событий года — в фотоленте Ria.ru
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фото, фото, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Фото, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум
15:00 04.09.2022
 

Подготовка к ВЭФ-2022

Читать ria.ru в
Во Владивостоке завершается подготовка к открытию Восточного экономического форума. Обстановка в городе накануне одного из главных событий года — в фотоленте Ria.ru
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Девушка в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
1 из 14

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Баннер с символикой Восточного экономического форума на здании кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
2 из 14

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В форуме примут участие делегации из более чем 60 стран.

Символика Восточного экономического форума (ВЭФ) на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
3 из 14

В форуме примут участие делегации из более чем 60 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Перед приездом многочисленных гостей аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы.

Баннер с символикой Восточного экономического форума в Международном аэропорту Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева
4 из 14

Перед приездом многочисленных гостей аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

К приему участников ВЭФ подготовили более 20 гостиниц Владивостока и Артема.

Девушка в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
5 из 14

К приему участников ВЭФ подготовили более 20 гостиниц Владивостока и Артема.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Городские пространства столицы Приморского края благоустроили и привели в порядок.

Девушка фотографирует баннер с символикой Восточного экономического форума на территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
6 из 14

Городские пространства столицы Приморского края благоустроили и привели в порядок.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На полях форума пройдет множество различных мероприятий по экономической, культурной и экологической тематике.

Главный корпус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
7 из 14

На полях форума пройдет множество различных мероприятий по экономической, культурной и экологической тематике.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Ключевым событием ВЭФ станет участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.

Девушки в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
8 из 14

Ключевым событием ВЭФ станет участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Российский лидер встретится с модераторами основных сессий.

Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
9 из 14

Российский лидер встретится с модераторами основных сессий.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Помимо этого, главе российского государства доложат об итоговых результатах обсуждений на форуме.

Указатель к аккредитационному центру на территории Международного аэропорта Владивосток имени В.К. Арсеньева в преддверии VII Восточного экономического форума
10 из 14

Помимо этого, главе российского государства доложат об итоговых результатах обсуждений на форуме.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Также в дни ВЭФ пройдут фестивали, фотовыставки и концерты.

Девушки на набережной бухты Аякс Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
11 из 14

Также в дни ВЭФ пройдут фестивали, фотовыставки и концерты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В центре Владивостока будут работать несколько крупных развлекательных площадок, в том числе возле музея Арсеньева, на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере и на центральной площади.

Баннер с символикой Восточного экономического форума на территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
12 из 14

В центре Владивостока будут работать несколько крупных развлекательных площадок, в том числе возле музея Арсеньева, на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере и на центральной площади.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Часть проектов пройдет на площадке выставки "Улица Дальнего Востока" – развернутой на острове Русский экспозиции регионов округа.

Баннер с символикой Восточного экономического форума на Светлановской улице во Владивостоке
13 из 14

Часть проектов пройдет на площадке выставки "Улица Дальнего Востока" – развернутой на острове Русский экспозиции регионов округа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Хэдлайнером праздничного концерта станет российская исполнительница Клава Кока. Также планируется красочный фейерверк.

Девушки фотографируются у водопада на набережной бухты Аякс Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
14 из 14

Хэдлайнером праздничного концерта станет российская исполнительница Клава Кока. Также планируется красочный фейерверк.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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