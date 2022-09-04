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Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/usloviya-1814344563.html
Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом
Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом - РИА Новости, 05.09.2022
Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом
Предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-04T14:19
2022-09-05T00:08
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
политика
россия
украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно — о том, как будут выполняться наши условия", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева, отвечая на вопрос, есть ли России о чем говорить с Владимиром Зеленским после его заявлений.На вопрос, сохраняются ли условия Москвы прежними, представитель Кремля ответил утвердительно."Безусловно", — сказал Песков.
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дмитрий песков, политика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Политика, Россия, Украина
14:19 04.09.2022 (обновлено: 00:08 05.09.2022)
 
Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом

Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом о выполнении условий России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно — о том, как будут выполняться наши условия", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева, отвечая на вопрос, есть ли России о чем говорить с Владимиром Зеленским после его заявлений.
На вопрос, сохраняются ли условия Москвы прежними, представитель Кремля ответил утвердительно.
"Безусловно", — сказал Песков.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 14:50Специальная военная операция на Украине
Пушилин назвал Украину государством-террористом
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковПолитикаРоссияУкраина
 
 
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