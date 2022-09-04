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Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом

Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом - РИА Новости, 05.09.2022

Песков заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом

Предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-04T14:19

2022-09-04T14:19

2022-09-05T00:08

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

политика

россия

украина

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно — о том, как будут выполняться наши условия", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева, отвечая на вопрос, есть ли России о чем говорить с Владимиром Зеленским после его заявлений.На вопрос, сохраняются ли условия Москвы прежними, представитель Кремля ответил утвердительно."Безусловно", — сказал Песков.

https://ria.ru/20220903/pushilin-1814225221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, политика, россия, украина