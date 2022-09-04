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Власти Пакистана оценили ущерб от наводнения в Пакистане
Власти Пакистана оценили ущерб от наводнения в Пакистане - РИА Новости, 04.09.2022
Власти Пакистана оценили ущерб от наводнения в Пакистане
Ущерб от наводнения в Пакистане может составить от 10 до 12,5 миллиарда долларов, согласно предварительным оценкам правительства, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:06
2022-09-04T12:06
2022-09-04T12:06
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белуджистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен – РИА Новости. Ущерб от наводнения в Пакистане может составить от 10 до 12,5 миллиарда долларов, согласно предварительным оценкам правительства, сообщает телеканал Geo.В результате продолжающихся в середины июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли около 1,3 тысячи человек, более 2 тысяч ранены. Большая часть страны остается затопленной, особенно провинции Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Синд. Не менее 1,46 миллиона домов были частично или полностью повреждены, погибли более 736 тысяч голов скота."Комитет высокого уровня с участием представителей министерства финансов, министерства планирования, государственного банка Пакистана, федеральный совет по доходам и других оценил, что бедность и безработица многократно возросли, увеличившись с 21,9% до более чем 36%", - сообщает телеканал.Как сообщили телеканалу источники в правительстве, ожидается, что рост ВВП будет сокращен с 5% до 2% в текущем финансовом году.На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра. Правительство Пакистана заявляло, что от наводнений пострадали более 33 миллионов жителей, то есть каждый седьмой пакистанец.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, белуджистан, хайбер-пахтунхва
В мире, Пакистан, Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва
Власти Пакистана оценили ущерб от наводнения в Пакистане
В Пакистане заявили, что ущерб от наводнения может составить до 12,5 миллиарда долларов
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен – РИА Новости.
Ущерб от наводнения в Пакистане может составить от 10 до 12,5 миллиарда долларов, согласно предварительным оценкам правительства, сообщает телеканал Geo
.
В результате продолжающихся в середины июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане
погибли около 1,3 тысячи человек, более 2 тысяч ранены. Большая часть страны остается затопленной, особенно провинции Белуджистан
, Хайбер-Пахтунхва
и Синд
. Не менее 1,46 миллиона домов были частично или полностью повреждены, погибли более 736 тысяч голов скота.
"Комитет высокого уровня с участием представителей министерства финансов, министерства планирования, государственного банка Пакистана, федеральный совет по доходам и других оценил, что бедность и безработица многократно возросли, увеличившись с 21,9% до более чем 36%", - сообщает телеканал.
Как сообщили телеканалу источники в правительстве, ожидается, что рост ВВП будет сокращен с 5% до 2% в текущем финансовом году.
На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра. Правительство Пакистана заявляло, что от наводнений пострадали более 33 миллионов жителей, то есть каждый седьмой пакистанец.