Рейтинг@Mail.ru
Власти Пакистана оценили ущерб от наводнения в Пакистане - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220904/uscherb-1814327092.html
Власти Пакистана оценили ущерб от наводнения в Пакистане
Власти Пакистана оценили ущерб от наводнения в Пакистане - РИА Новости, 04.09.2022
Власти Пакистана оценили ущерб от наводнения в Пакистане
Ущерб от наводнения в Пакистане может составить от 10 до 12,5 миллиарда долларов, согласно предварительным оценкам правительства, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T12:06
2022-09-04T12:06
в мире
пакистан
белуджистан
хайбер-пахтунхва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812692572_0:0:2972:1672_1920x0_80_0_0_307be7b88f33dacbdd7af8166d5ca163.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен – РИА Новости. Ущерб от наводнения в Пакистане может составить от 10 до 12,5 миллиарда долларов, согласно предварительным оценкам правительства, сообщает телеканал Geo.В результате продолжающихся в середины июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли около 1,3 тысячи человек, более 2 тысяч ранены. Большая часть страны остается затопленной, особенно провинции Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Синд. Не менее 1,46 миллиона домов были частично или полностью повреждены, погибли более 736 тысяч голов скота."Комитет высокого уровня с участием представителей министерства финансов, министерства планирования, государственного банка Пакистана, федеральный совет по доходам и других оценил, что бедность и безработица многократно возросли, увеличившись с 21,9% до более чем 36%", - сообщает телеканал.Как сообщили телеканалу источники в правительстве, ожидается, что рост ВВП будет сокращен с 5% до 2% в текущем финансовом году.На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра. Правительство Пакистана заявляло, что от наводнений пострадали более 33 миллионов жителей, то есть каждый седьмой пакистанец.
https://ria.ru/20220830/pakistan-1813264026.html
пакистан
белуджистан
хайбер-пахтунхва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812692572_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d820b0e8db3b0e359681fdef0046ac0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, белуджистан, хайбер-пахтунхва
В мире, Пакистан, Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва
12:06 04.09.2022
 
Власти Пакистана оценили ущерб от наводнения в Пакистане

В Пакистане заявили, что ущерб от наводнения может составить до 12,5 миллиарда долларов

© AP Photo / Muhammad SajjadПоследствия наводнения в городе Пешавар, Пакистан
Последствия наводнения в городе Пешавар, Пакистан - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Последствия наводнения в городе Пешавар, Пакистан
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен – РИА Новости. Ущерб от наводнения в Пакистане может составить от 10 до 12,5 миллиарда долларов, согласно предварительным оценкам правительства, сообщает телеканал Geo.
В результате продолжающихся в середины июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли около 1,3 тысячи человек, более 2 тысяч ранены. Большая часть страны остается затопленной, особенно провинции Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Синд. Не менее 1,46 миллиона домов были частично или полностью повреждены, погибли более 736 тысяч голов скота.
"Комитет высокого уровня с участием представителей министерства финансов, министерства планирования, государственного банка Пакистана, федеральный совет по доходам и других оценил, что бедность и безработица многократно возросли, увеличившись с 21,9% до более чем 36%", - сообщает телеканал.
Как сообщили телеканалу источники в правительстве, ожидается, что рост ВВП будет сокращен с 5% до 2% в текущем финансовом году.
На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра. Правительство Пакистана заявляло, что от наводнений пострадали более 33 миллионов жителей, то есть каждый седьмой пакистанец.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 20:03
Генсек ООН посетит Пакистан на фоне наводнений в стране
 
В миреПакистанБелуджистанХайбер-Пахтунхва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала