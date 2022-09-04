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Власти Пакистана оценили ущерб от наводнения в Пакистане

Власти Пакистана оценили ущерб от наводнения в Пакистане - РИА Новости, 04.09.2022

Власти Пакистана оценили ущерб от наводнения в Пакистане

Ущерб от наводнения в Пакистане может составить от 10 до 12,5 миллиарда долларов, согласно предварительным оценкам правительства, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T12:06

2022-09-04T12:06

2022-09-04T12:06

в мире

пакистан

белуджистан

хайбер-пахтунхва

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен – РИА Новости. Ущерб от наводнения в Пакистане может составить от 10 до 12,5 миллиарда долларов, согласно предварительным оценкам правительства, сообщает телеканал Geo.В результате продолжающихся в середины июня муссонных дождей и наводнений в Пакистане погибли около 1,3 тысячи человек, более 2 тысяч ранены. Большая часть страны остается затопленной, особенно провинции Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва и Синд. Не менее 1,46 миллиона домов были частично или полностью повреждены, погибли более 736 тысяч голов скота."Комитет высокого уровня с участием представителей министерства финансов, министерства планирования, государственного банка Пакистана, федеральный совет по доходам и других оценил, что бедность и безработица многократно возросли, увеличившись с 21,9% до более чем 36%", - сообщает телеканал.Как сообщили телеканалу источники в правительстве, ожидается, что рост ВВП будет сокращен с 5% до 2% в текущем финансовом году.На прошлой неделе власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году - 388,7 миллиметра. Правительство Пакистана заявляло, что от наводнений пострадали более 33 миллионов жителей, то есть каждый седьмой пакистанец.

https://ria.ru/20220830/pakistan-1813264026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, пакистан, белуджистан, хайбер-пахтунхва