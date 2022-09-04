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Источник: уровень диппредставительства США в России не будут понижать - РИА Новости, 04.09.2022
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Источник: уровень диппредставительства США в России не будут понижать
Источник: уровень диппредставительства США в России не будут понижать - РИА Новости, 04.09.2022
Источник: уровень диппредставительства США в России не будут понижать
Речи о понижении уровня диппредставительства США в России после отъезда посла Джона Салливана не идет, заявил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:24
2022-09-04T17:36
сша
россия
джон салливан
политика
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Речи о понижении уровня диппредставительства США в России после отъезда посла Джона Салливана не идет, заявил РИА Новости дипломатический источник.Ранее американское посольство в РФ сообщило, что Салливан завершил свою работу в качестве посла США и покинул Москву. После отъезда из Москвы Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд."Этапы и процедуры ротации руководителей дипмиссий мы не комментируем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос запрашивал ли Вашингтон уже агреман у Москвы на нового посла."В любом случае речь о понижении уровня диппредставительства США в России не идет", - подчеркнул он.
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сша, россия, джон салливан, политика
США, Россия, Джон Салливан, Политика
17:24 04.09.2022 (обновлено: 17:36 04.09.2022)
 
Источник: уровень диппредставительства США в России не будут понижать

Речи о понижении уровня диппредставительства США в России после отъезда Салливана не идет

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Речи о понижении уровня диппредставительства США в России после отъезда посла Джона Салливана не идет, заявил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее американское посольство в РФ сообщило, что Салливан завершил свою работу в качестве посла США и покинул Москву. После отъезда из Москвы Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.
"Этапы и процедуры ротации руководителей дипмиссий мы не комментируем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос запрашивал ли Вашингтон уже агреман у Москвы на нового посла.
"В любом случае речь о понижении уровня диппредставительства США в России не идет", - подчеркнул он.
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