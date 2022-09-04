https://ria.ru/20220904/uroven-1814369079.html

Источник: уровень диппредставительства США в России не будут понижать

Источник: уровень диппредставительства США в России не будут понижать - РИА Новости, 04.09.2022

Источник: уровень диппредставительства США в России не будут понижать

Речи о понижении уровня диппредставительства США в России после отъезда посла Джона Салливана не идет, заявил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T17:24

2022-09-04T17:24

2022-09-04T17:36

сша

россия

джон салливан

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_202846bdbe48d723d2927038460bee72.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Речи о понижении уровня диппредставительства США в России после отъезда посла Джона Салливана не идет, заявил РИА Новости дипломатический источник.Ранее американское посольство в РФ сообщило, что Салливан завершил свою работу в качестве посла США и покинул Москву. После отъезда из Москвы Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. До прибытия преемника посла обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд."Этапы и процедуры ротации руководителей дипмиссий мы не комментируем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос запрашивал ли Вашингтон уже агреман у Москвы на нового посла."В любом случае речь о понижении уровня диппредставительства США в России не идет", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220904/bayden-1814250944.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, россия, джон салливан, политика