https://ria.ru/20220904/ukraina-1814347775.html

Российские силы за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов

Российские силы за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 04.09.2022

Российские силы за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три склада боеприпасов украинских войск, следует РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:39

2022-09-04T14:39

2022-09-04T14:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три склада боеприпасов украинских войск, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Уничтожены три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск Донецкой Народной Республики, Никольское и Малиновка Запорожской области", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220904/ukraina-1814345496.html

украина

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)