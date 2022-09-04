https://ria.ru/20220904/ukraina-1814347775.html
Российские силы за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов
Российские силы за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 04.09.2022
Российские силы за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три склада боеприпасов украинских войск, следует РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:39
2022-09-04T14:39
2022-09-04T14:39
специальная военная операция на украине
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украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили три склада боеприпасов украинских войск, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Уничтожены три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск Донецкой Народной Республики, Никольское и Малиновка Запорожской области", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220904/ukraina-1814345496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские силы за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов
Минобороны: российские силы за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов