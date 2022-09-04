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Спецоперация на Украине идет своим ходом, заявили в Кремле
Спецоперация на Украине идет своим ходом, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.09.2022
Спецоперация на Украине идет своим ходом, заявили в Кремле
Специальная военная операция России на Украине идет своим ходом, все ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:25
2022-09-04T14:25
2022-09-04T14:43
специальная военная операция на украине
политика
павел зарубин
владимир соловьев (телеведущий)
ситуация в днр и лнр
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине идет своим ходом, все ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.
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политика, павел зарубин, владимир соловьев (телеведущий), ситуация в днр и лнр, украина, россия, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Специальная военная операция на Украине, Политика, Павел Зарубин, Владимир Соловьев (телеведущий), Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
14:25 04.09.2022 (обновлено: 14:43 04.09.2022)
Спецоперация на Украине идет своим ходом, заявили в Кремле
Песков заявил, что спецоперация на Украине идет своим ходом, все ее цели будут достигнуты