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Спецоперация на Украине идет своим ходом, заявили в Кремле

Спецоперация на Украине идет своим ходом, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.09.2022

Спецоперация на Украине идет своим ходом, заявили в Кремле

Специальная военная операция России на Украине идет своим ходом, все ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:25

2022-09-04T14:25

2022-09-04T14:43

специальная военная операция на украине

политика

павел зарубин

владимир соловьев (телеведущий)

ситуация в днр и лнр

украина

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине идет своим ходом, все ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.

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политика, павел зарубин, владимир соловьев (телеведущий), ситуация в днр и лнр, украина, россия, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента)