https://ria.ru/20220904/ucheniya-1814337861.html

Израиль начал трехдневные военные учения в районе ливанской границы

Израиль начал трехдневные военные учения в районе ливанской границы - РИА Новости, 04.09.2022

Израиль начал трехдневные военные учения в районе ливанской границы

Израильская армия начинает трехдневные учения в районе границы с Ливаном, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T13:22

2022-09-04T13:22

2022-09-04T13:22

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израиль

ливан

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Израильская армия начинает трехдневные учения в районе границы с Ливаном, сообщила пресс-служба военных."Военные учения начнутся сегодня в районе ливанской границы и завершатся во вторник во второй половине дня. В рамках учений будет ощущаться оживленное передвижение силовиков, а в районе будут слышны отголоски взрывов", - говорится в сообщении в воскресенье.Отмечается, что учения были заранее запланированы на 2022 год.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ливан