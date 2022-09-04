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Израиль начал трехдневные военные учения в районе ливанской границы - РИА Новости, 04.09.2022
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Израиль начал трехдневные военные учения в районе ливанской границы
Израиль начал трехдневные военные учения в районе ливанской границы - РИА Новости, 04.09.2022
Израиль начал трехдневные военные учения в районе ливанской границы
Израильская армия начинает трехдневные учения в районе границы с Ливаном, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T13:22
2022-09-04T13:22
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Израильская армия начинает трехдневные учения в районе границы с Ливаном, сообщила пресс-служба военных."Военные учения начнутся сегодня в районе ливанской границы и завершатся во вторник во второй половине дня. В рамках учений будет ощущаться оживленное передвижение силовиков, а в районе будут слышны отголоски взрывов", - говорится в сообщении в воскресенье.Отмечается, что учения были заранее запланированы на 2022 год.
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в мире, израиль, ливан
В мире, Израиль, Ливан
13:22 04.09.2022
 
Израиль начал трехдневные военные учения в районе ливанской границы

Израиль начал трехдневные плановые военные учения в районе ливанской границы

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Израильская армия начинает трехдневные учения в районе границы с Ливаном, сообщила пресс-служба военных.
"Военные учения начнутся сегодня в районе ливанской границы и завершатся во вторник во второй половине дня. В рамках учений будет ощущаться оживленное передвижение силовиков, а в районе будут слышны отголоски взрывов", - говорится в сообщении в воскресенье.
Кадры с военных учений Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 05:00
На учениях "Восток-2022" уничтожили десант условного противника
Отмечается, что учения были заранее запланированы на 2022 год.
 
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