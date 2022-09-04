https://ria.ru/20220904/ucheniya-1814337861.html
Израиль начал трехдневные военные учения в районе ливанской границы
Израиль начал трехдневные военные учения в районе ливанской границы - РИА Новости, 04.09.2022
Израиль начал трехдневные военные учения в районе ливанской границы
Израильская армия начинает трехдневные учения в районе границы с Ливаном, сообщила пресс-служба военных. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T13:22
2022-09-04T13:22
2022-09-04T13:22
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Израильская армия начинает трехдневные учения в районе границы с Ливаном, сообщила пресс-служба военных."Военные учения начнутся сегодня в районе ливанской границы и завершатся во вторник во второй половине дня. В рамках учений будет ощущаться оживленное передвижение силовиков, а в районе будут слышны отголоски взрывов", - говорится в сообщении в воскресенье.Отмечается, что учения были заранее запланированы на 2022 год.
https://ria.ru/20220904/ucheniya-1814298486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан
Израиль начал трехдневные военные учения в районе ливанской границы
Израиль начал трехдневные плановые военные учения в районе ливанской границы
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен – РИА Новости. Израильская армия начинает трехдневные учения в районе границы с Ливаном, сообщила пресс-служба военных.
"Военные учения начнутся сегодня в районе ливанской границы и завершатся во вторник во второй половине дня. В рамках учений будет ощущаться оживленное передвижение силовиков, а в районе будут слышны отголоски взрывов", - говорится в сообщении в воскресенье.
Отмечается, что учения были заранее запланированы на 2022 год.