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Власти Эфиопии выступили за мирное разрешение конфликта в Тыграе

Власти Эфиопии выступили за мирное разрешение конфликта в Тыграе - РИА Новости, 04.09.2022

Власти Эфиопии выступили за мирное разрешение конфликта в Тыграе

Международное сообщество должно убедить повстанцев из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) принять условия мира, ранее достигнутого с правительством, а... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T10:09

2022-09-04T10:09

2022-09-04T10:09

в мире

эфиопия

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Международное сообщество должно убедить повстанцев из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) принять условия мира, ранее достигнутого с правительством, а также осудить вербовку в НФОТ мирных граждан, в том числе детей, для вооруженной борьбы, заявил РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену."Международное сообщество должно признать серьезность угрозы вторжения НФОТ в Амхару и Афар (регионы Эфиопии - ред.) незамедлительно. Необходимо признать стремление правительства Эфиопии к миру и его многочисленные призывы к НФОТ прекратить боевые действия. Международному сообществу нужно убедить повстанцев принять условия мира, достигнутого с эфиопским правительством", - заявил посол.Он пояснил, что новый виток обострения в конфликте между правительством и повстанцами продлится еще не один день, однако правительство Эфиопии настроено на мирные переговоры."Этот кризис не на один день, НФОТ пытается распространить зону конфликта на соседние регионы Амхара и Афар, как это было год назад. Правительство и вооруженные силы Эфиопии делают все возможное для защиты мирных жителей, проживающих на этих территориях", - добавил посол.По его словам, для благополучия жителей региона Тыграй повстанцам необходимо вернуться к соблюдению мирного договора, заключенного ранее с правительством Эфиопии."Только через мирные переговоры можно разрешить этот конфликт. Мы знаем, как разрушительна война. Лучшее, что можно сделать для региона, - это договориться", - подчеркнул дипломат.Посол Эфиопии также заявил, что мировое сообщество, в частности, ЮНИСЕФ, должно осудить привлечение детей к военным действиям."Повстанцы привлекают на свою сторону мирных жителей, в том числе детей младше 15 лет. Это неприемлемо, международное сообщество, особенно ЮНИСЕФ, должны осудить эти действия. Пока они этого не сделали", - добавил посол.На прошлой неделе власти Эфиопии и повстанцы из НФОТ обменялись обвинениями в нападении друг на друга. Радиовещательная корпорация Fana со ссылкой на заявление эфиопских военных сообщила, что ВВС страны сбили самолет, который нарушил воздушное пространство страны и, предположительно, перевозил оружие для повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), которые базируются в одноименном регионе на севере государства. Высокопоставленный источник в министерстве обороны Судана заявил РИА Новости, что эти сообщения не соответствуют действительности.Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу, и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара. Новое перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. Представители мятежников региона пошли на перемирие с правительственными эфиопскими войсками. В июне премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил о создании комитета для переговоров с НФОТ.

https://ria.ru/20220903/efiopiya-1814175685.html

https://ria.ru/20220902/napadenie-1814157410.html

https://ria.ru/20220824/efiopiya-1811911050.html

эфиопия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эфиопия