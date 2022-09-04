https://ria.ru/20220904/tseny-1814355342.html

В Снигиревке Николаевской области введут социальные цены на уголь и дрова

В Снигиревке Николаевской области введут социальные цены на уголь и дрова - РИА Новости, 04.09.2022

В Снигиревке Николаевской области введут социальные цены на уголь и дрова

Уголь и дрова для отопления в зимний период в Снигиревском районе Николаевской области будут предоставлены жителям по социальным ценам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:35

2022-09-04T15:35

2022-09-04T15:48

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СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 4 сен - РИА Новости. Уголь и дрова для отопления в зимний период в Снигиревском районе Николаевской области будут предоставлены жителям по социальным ценам, рассказал РИА Новости глава города Снигиревка Юрий Барбашов.Российские войска установили контроль над частью Николаевской области, в том числе освобожден Снигиревский район. Взятые под контроль российских сил населенные пункты Николаевской области переданы в подчинение администрации Херсонской области, людям помогают с выплатами пособий и пенсий, сообщил ранее РИА Новости замглавы Херсонской обладминистрации Кирилл Стремоусов."Самое главное, что беспокоит население, так это частные домовладения - большая часть из них на печном отоплении, и вот людей беспокоит сейчас наличие угля и дров. Нам практически гарантировало херсонское ВГА, что уголь и дрова будут доставлены, во-первых, по социальным ценам, которые значительно ниже рыночных, во-вторых, будет распределяться уголь по социальным категориям для малоимущих, инвалидов, будет отдельная категория выделения этого угля", - рассказал Барбашов."По коммерческим ценам сейчас не имеет смысла закупать, то же самое с дровами. Это касается не только Снигиревки, но и окрестных сел", - сказал глава города.Также он отметил, что основной жилой фонд города - это частные дома, есть несколько многоэтажек. Подготовка социальных объектов, которые отапливаются котельными, идет полным ходом, котельные обследуются, готовится их ремонт, рассказал Барбашов.

https://ria.ru/20220904/kherson-1814322149.html

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Глава Снигиревки Юрий Барбашов о подготовке к отопительному сезону Уголь и дрова для отопления в зимний период в Снигиревском районе будут предоставлены по социальным ценам рассказал РИА Новости глава города Снигиревка Юрий Барбашов. 2022-09-04T15:35 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, николаевская область