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В Великобритании пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление - РИА Новости, 04.09.2022
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В Великобритании пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление
В Великобритании пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление - РИА Новости, 04.09.2022
В Великобритании пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление
Несмотря на угрозы "подорвать экономику России", Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T15:21
2022-09-04T15:21
в мире
экономика
цены на нефть
великобритания
россия
украина
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Несмотря на угрозы "подорвать экономику России", Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и энергетику, пока в России цены в основном снижаются. Об этом заявил британский таблоид The Sun.Автор статьи отметил, что пока британцы справляются с кризисом стоимости жизни, россияне "доверху загружают свои тележки продуктами" вдвое дешевле."В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами после экономического кризиса 2008 года, подскочив на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. В июле продовольственная инфляция ускорилась до 9,3%, так как кризис на Украине и последующий рост цен на корма для животных, удобрения, пшеницу и растительные масла оказали растущее давление на цены", — отметил Уилл Стюарт.Однако, добавил журналист, в Москве с начала 2022 года цены на продукты питания упали как минимум на 11%.Еще одной важнейшей статьей расходов для жителей Соединенного Королевства остаются коммунальные услуги и топливо. Из-за подорожания газа и нефти, к июню литр бензина в Великобритании стоил 1,91 фунта стерлингов, а счета за электроэнергию "подскочили до небес"."В России средний месячный прирост цены за электричество составил 10%, а в Великобритании счета за электроэнергию, как ожидается, вырастут на 80%", — сообщил журналист.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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в мире, экономика, цены на нефть, великобритания, россия, украина
В мире, Экономика, Цены на нефть, Великобритания, Россия, Украина
15:21 04.09.2022
 
В Великобритании пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление

The Sun: несмотря на санкции, продукты и отопление в России дешевле, чем в Великобритании

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПокупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка" в Москве
Покупатель выбирает товар в торговом зале магазина Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Покупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Несмотря на угрозы "подорвать экономику России", Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и энергетику, пока в России цены в основном снижаются. Об этом заявил британский таблоид The Sun.
Автор статьи отметил, что пока британцы справляются с кризисом стоимости жизни, россияне "доверху загружают свои тележки продуктами" вдвое дешевле.
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"В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами после экономического кризиса 2008 года, подскочив на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. В июле продовольственная инфляция ускорилась до 9,3%, так как кризис на Украине и последующий рост цен на корма для животных, удобрения, пшеницу и растительные масла оказали растущее давление на цены", — отметил Уилл Стюарт.
Однако, добавил журналист, в Москве с начала 2022 года цены на продукты питания упали как минимум на 11%.
"На полках магазинов стоимость капусты упала на 40% в 25 регионах и на 33% по всей стране. Картофель подешевел на 28%, свекла на 27%, виноград на 16%, бананы на 14%, помидоры на 14%, морковь на 13%, груши на 11% и яблоки на 6%", — посчитал Стюарт.
Еще одной важнейшей статьей расходов для жителей Соединенного Королевства остаются коммунальные услуги и топливо. Из-за подорожания газа и нефти, к июню литр бензина в Великобритании стоил 1,91 фунта стерлингов, а счета за электроэнергию "подскочили до небес".
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После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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