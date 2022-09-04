https://ria.ru/20220904/tseny-1814353053.html

В Великобритании пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление

В Великобритании пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление - РИА Новости, 04.09.2022

В Великобритании пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление

Несмотря на угрозы "подорвать экономику России", Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T15:21

2022-09-04T15:21

2022-09-04T15:21

в мире

экономика

цены на нефть

великобритания

россия

украина

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Несмотря на угрозы "подорвать экономику России", Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и энергетику, пока в России цены в основном снижаются. Об этом заявил британский таблоид The Sun.Автор статьи отметил, что пока британцы справляются с кризисом стоимости жизни, россияне "доверху загружают свои тележки продуктами" вдвое дешевле."В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами после экономического кризиса 2008 года, подскочив на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. В июле продовольственная инфляция ускорилась до 9,3%, так как кризис на Украине и последующий рост цен на корма для животных, удобрения, пшеницу и растительные масла оказали растущее давление на цены", — отметил Уилл Стюарт.Однако, добавил журналист, в Москве с начала 2022 года цены на продукты питания упали как минимум на 11%.Еще одной важнейшей статьей расходов для жителей Соединенного Королевства остаются коммунальные услуги и топливо. Из-за подорожания газа и нефти, к июню литр бензина в Великобритании стоил 1,91 фунта стерлингов, а счета за электроэнергию "подскочили до небес"."В России средний месячный прирост цены за электричество составил 10%, а в Великобритании счета за электроэнергию, как ожидается, вырастут на 80%", — сообщил журналист.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220904/tseny-1814294803.html

https://ria.ru/20220903/niderlandy-1814227183.html

https://ria.ru/20220903/neft-1814168281.html

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россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, великобритания, россия, украина