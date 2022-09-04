В Великобритании пришли в ярость из-за российских цен на еду и отопление
The Sun: несмотря на санкции, продукты и отопление в России дешевле, чем в Великобритании
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПокупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка" в Москве
Покупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка" в Москве
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Несмотря на угрозы "подорвать экономику России", Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и энергетику, пока в России цены в основном снижаются. Об этом заявил британский таблоид The Sun.
Автор статьи отметил, что пока британцы справляются с кризисом стоимости жизни, россияне "доверху загружают свои тележки продуктами" вдвое дешевле.
"В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами после экономического кризиса 2008 года, подскочив на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. В июле продовольственная инфляция ускорилась до 9,3%, так как кризис на Украине и последующий рост цен на корма для животных, удобрения, пшеницу и растительные масла оказали растущее давление на цены", — отметил Уилл Стюарт.
Однако, добавил журналист, в Москве с начала 2022 года цены на продукты питания упали как минимум на 11%.
"На полках магазинов стоимость капусты упала на 40% в 25 регионах и на 33% по всей стране. Картофель подешевел на 28%, свекла на 27%, виноград на 16%, бананы на 14%, помидоры на 14%, морковь на 13%, груши на 11% и яблоки на 6%", — посчитал Стюарт.
Еще одной важнейшей статьей расходов для жителей Соединенного Королевства остаются коммунальные услуги и топливо. Из-за подорожания газа и нефти, к июню литр бензина в Великобритании стоил 1,91 фунта стерлингов, а счета за электроэнергию "подскочили до небес".
"В России средний месячный прирост цены за электричество составил 10%, а в Великобритании счета за электроэнергию, как ожидается, вырастут на 80%", — сообщил журналист.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.