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Трасс пообещала бороться с ценами на электричество, если станет премьером - РИА Новости, 04.09.2022
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Трасс пообещала бороться с ценами на электричество, если станет премьером
Трасс пообещала бороться с ценами на электричество, если станет премьером - РИА Новости, 04.09.2022
Трасс пообещала бороться с ценами на электричество, если станет премьером
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что в случае своего избрания в течение первой недели на... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T01:55
2022-09-04T01:56
великобритания
в мире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что в случае своего избрания в течение первой недели на посту премьера представит действия в отношении цен на электричество.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.В конце августа британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.
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великобритания, в мире
Великобритания, В мире
01:55 04.09.2022 (обновлено: 01:56 04.09.2022)
 
Трасс пообещала бороться с ценами на электричество, если станет премьером

Трасс пообещала бороться с ценами на электричество в случае избрания на пост премьера

© AP Photo / Alastair GrantГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что в случае своего избрания в течение первой недели на посту премьера представит действия в отношении цен на электричество.
"В случае избрания я планирую в течение первой недели работы моей новой администрации изложить наши ближайшие действия по счетам за энергию и энергоснабжению.... Нам нужно принимать трудные решения, чтобы не оказываться в таком положении каждую осень и зиму. Наклеивать пластыри и откладывать решение проблемы в долгий ящик - не подойдет. Я готова принимать жесткие решения по восстановлению нашей экономики", - написала Трасс в колонке для газеты Telegraph.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
В конце августа британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.
Нефтяная платформа - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 03:57
СМИ: Трасс хочет выдать лицензии на бурение для добычи газа в Северном море
 
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