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Трасс пообещала бороться с ценами на электричество, если станет премьером

Трасс пообещала бороться с ценами на электричество, если станет премьером - РИА Новости, 04.09.2022

Трасс пообещала бороться с ценами на электричество, если станет премьером

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что в случае своего избрания в течение первой недели на... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T01:55

2022-09-04T01:55

2022-09-04T01:56

великобритания

в мире

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что в случае своего избрания в течение первой недели на посту премьера представит действия в отношении цен на электричество.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.В конце августа британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.

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Максим Горбачев

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