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Трамп назвал Байдена "врагом государства" - РИА Новости, 04.09.2022
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Трамп назвал Байдена "врагом государства"
Трамп назвал Байдена "врагом государства" - РИА Новости, 04.09.2022
Трамп назвал Байдена "врагом государства"
Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу страны Джо Байдена "врагом государства" после того, как Байден заявил, что его предшественник угрожает... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T03:31
2022-09-04T03:33
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу страны Джо Байдена "врагом государства" после того, как Байден заявил, что его предшественник угрожает "основаниям нашей республики".Выпад стал ответом на речь, которую в четверг Байден произнес в том же штате. Президент тогда заявил, что Трамп и республиканцы из трампистского движения MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку вновь великой") "представляют собой экстремизм, который угрожает самим основаниям нашей республики"."Его речь была полна ненависти и злобы. Кстати, на следующее утро он забыл, что говорил", - сказал Трамп. На следующий день после выступления в городе Филадельфии Байден пояснил, что не считает "каждого сторонника Трампа угрозой стране".
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в мире, сша
В мире, США
03:31 04.09.2022 (обновлено: 03:33 04.09.2022)
 
Трамп назвал Байдена "врагом государства"

Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу страны Байдена "врагом государства"

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу страны Джо Байдена "врагом государства" после того, как Байден заявил, что его предшественник угрожает "основаниям нашей республики".
"Он враг государства... Враг государства - это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: "Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо", - сказал Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании.
Выпад стал ответом на речь, которую в четверг Байден произнес в том же штате. Президент тогда заявил, что Трамп и республиканцы из трампистского движения MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку вновь великой") "представляют собой экстремизм, который угрожает самим основаниям нашей республики".
"Его речь была полна ненависти и злобы. Кстати, на следующее утро он забыл, что говорил", - сказал Трамп. На следующий день после выступления в городе Филадельфии Байден пояснил, что не считает "каждого сторонника Трампа угрозой стране".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
01:27
В США назвали Байдена "хрестоматийным фашистом"
 
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