https://ria.ru/20220904/tramp-1814297013.html

Трамп назвал Байдена "врагом государства"

Трамп назвал Байдена "врагом государства" - РИА Новости, 04.09.2022

Трамп назвал Байдена "врагом государства"

Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу страны Джо Байдена "врагом государства" после того, как Байден заявил, что его предшественник угрожает... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T03:31

2022-09-04T03:31

2022-09-04T03:33

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу страны Джо Байдена "врагом государства" после того, как Байден заявил, что его предшественник угрожает "основаниям нашей республики".Выпад стал ответом на речь, которую в четверг Байден произнес в том же штате. Президент тогда заявил, что Трамп и республиканцы из трампистского движения MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку вновь великой") "представляют собой экстремизм, который угрожает самим основаниям нашей республики"."Его речь была полна ненависти и злобы. Кстати, на следующее утро он забыл, что говорил", - сказал Трамп. На следующий день после выступления в городе Филадельфии Байден пояснил, что не считает "каждого сторонника Трампа угрозой стране".

https://ria.ru/20220904/fashizm-1814294256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша