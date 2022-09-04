https://ria.ru/20220904/tayfun-1814337310.html
Во Владивостоке временно объявили свободное посещение школ из-за тайфуна
Во Владивостоке временно объявили свободное посещение школ из-за тайфуна - РИА Новости, 04.09.2022
Во Владивостоке временно объявили свободное посещение школ из-за тайфуна
Отсутствие учеников муниципальных школ Владивостока на уроках 5-7 сентября не будет считаться прогулом из-за сильного дождя и ветра, которые принесет тайфун... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T13:15
2022-09-04T13:15
2022-09-04T13:15
владивосток
приморский край
образование - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Отсутствие учеников муниципальных школ Владивостока на уроках 5-7 сентября не будет считаться прогулом из-за сильного дождя и ветра, которые принесет тайфун "Хинамнор", сообщили журналистам в воскресенье в мэрии города."Тайфун принесёт во Владивосток сильный дождь и ветер... С понедельника по среду включительно детям можно не ходить в школу и сады. Решение принято на основании прогнозируемой непогоды", - сообщили в мэрии.Ранее региональный главк распространил штормовое предупреждение из-за супертайфуна "Хинамнор". Спасатели сообщали, что 5 сентября во Владивостоке и южной половине края ожидаются дожди, местами сильные, вечером на юго-востоке очень сильные, ночью и днем 6 сентября ожидаются сильные и очень сильные дожди, штормовой ветер, на мысах – до ураганного. МЧС предупредило, что прогнозируются подъем уровня моря до критических значений, в бухтах сильный накат, подтопление пляжей, высокие волны. Позже синоптики сообщили, что супертайфун "Хинамнор" ослабеет и уйдет в среду, 7 сентября.В воскресенье синоптики сообщили, что "Хинамнор" в дни Восточного экономического форума во Владивостоке продолжит влияние на погоду в регионе, усилив порывы ветра до урагана и ливни в среду, 7 сентября.
https://ria.ru/20220904/aeroport-1814322647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, приморский край, образование - общество
Владивосток, Приморский край, Образование - Общество
Во Владивостоке временно объявили свободное посещение школ из-за тайфуна
Во Владивостоке объявили свободное посещение школ 5-7 сентября из-за тайфуна "Хинамнор"