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Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок
Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок - РИА Новости, 04.09.2022
Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок
Правительство РФ одобрило распределение субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации незаконных свалок в границах городов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T11:52
2022-09-04T11:52
2022-09-04T11:52
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
правительство рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило распределение субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации незаконных свалок в границах городов, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект распоряжения направлен на создание условий в 2022-2023 годах для ликвидации незаконных свалок в 24 российских регионах.Кроме того, правительство одобрило наделение Минстроя полномочиями по определению проектных решений типовыми, а также по включению сведений о типовом проектном решении в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации.
https://realty.ria.ru/20220903/musor-1814165066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, правительство рф
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Россия, Правительство РФ
Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок
Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок в городах