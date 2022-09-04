https://ria.ru/20220904/svalki-1814325599.html

Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок

Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок - РИА Новости, 04.09.2022

Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок

Правительство РФ одобрило распределение субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации незаконных свалок в границах городов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T11:52

2022-09-04T11:52

2022-09-04T11:52

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

правительство рф

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило распределение субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации незаконных свалок в границах городов, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект распоряжения направлен на создание условий в 2022-2023 годах для ликвидации незаконных свалок в 24 российских регионах.Кроме того, правительство одобрило наделение Минстроя полномочиями по определению проектных решений типовыми, а также по включению сведений о типовом проектном решении в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации.

https://realty.ria.ru/20220903/musor-1814165066.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, правительство рф