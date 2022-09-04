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Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок - РИА Новости, 04.09.2022
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Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок
Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок - РИА Новости, 04.09.2022
Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок
Правительство РФ одобрило распределение субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации незаконных свалок в границах городов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T11:52
2022-09-04T11:52
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
правительство рф
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило распределение субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации незаконных свалок в границах городов, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект распоряжения направлен на создание условий в 2022-2023 годах для ликвидации незаконных свалок в 24 российских регионах.Кроме того, правительство одобрило наделение Минстроя полномочиями по определению проектных решений типовыми, а также по включению сведений о типовом проектном решении в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации.
https://realty.ria.ru/20220903/musor-1814165066.html
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия, правительство рф
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Россия, Правительство РФ
11:52 04.09.2022
 
Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок

Правительство одобрило выделение средств на ликвидацию незаконных свалок в городах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкТехника на свалке
Техника на свалке - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило распределение субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации незаконных свалок в границах городов, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на создание условий в 2022-2023 годах для ликвидации незаконных свалок в 24 российских регионах.
Кроме того, правительство одобрило наделение Минстроя полномочиями по определению проектных решений типовыми, а также по включению сведений о типовом проектном решении в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации.
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