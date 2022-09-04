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Супертайфун "Хинамнор" принесет в Приморье ливни - РИА Новости, 04.09.2022
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Супертайфун "Хинамнор" принесет в Приморье ливни
Супертайфун "Хинамнор" принесет в Приморье ливни - РИА Новости, 04.09.2022
Супертайфун "Хинамнор" принесет в Приморье ливни
Супертайфун "Хинамнор" в дни Восточного экономического форума во Владивостоке продолжит влияние на погоду в регионе, усилив порывы ветра до урагана, он также... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T07:00
2022-09-04T07:00
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Супертайфун "Хинамнор" в дни Восточного экономического форума во Владивостоке продолжит влияние на погоду в регионе, усилив порывы ветра до урагана, он также принесет ливни в среду, 7 сентября, сообщает Примгидромет.Ранее региональный главк МЧС распространил штормовое предупреждение из-за супертайфуна "Хинамнор". Спасатели сообщали, что 5 сентября во Владивостоке и южной половине края ожидаются дожди, местами сильные, вечером на юго-востоке - очень сильные, ночью и днем 6 сентября ожидаются сильные и очень сильные дожди, штормовой ветер, на мысах - до ураганного. МЧС предупредило, что прогнозируются подъем уровня моря до критических значений, в бухтах - сильный накат, подтопление пляжей, высокие волны. Позже синоптики сообщили, что супертайфун "Хинамнор" ослабеет и уйдет в среду, 7 сентября.В южных и восточных районах (Находкинский ГО, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Дальнегорский, Кавалеровский, Тернейский) 120-200 миллиметров (100-150% от нормы за месяц), информируют синоптики."Во Владивостоке ... в первой половине ночи 7 сентября сильный, временами очень сильный дождь (50 миллиметров и более за 12 часов и менее) при ветре 18-23 метра в секунду", - добавляют синоптики.Отмечается, что днем 6 сентября в заливе Петра Великого, на юге района Поворотный - Золотой с распространением на 7 сентября на весь район ожидается опасная высота волн 4-5 метров, в открытой части моря - 6-7 метров, в портах побережья подъем уровня моря до критических значений, в бухтах - сильный накат, подтопление пляжей.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
07:00 04.09.2022
 
Супертайфун "Хинамнор" принесет в Приморье ливни

Супертайфун "Хинамнор" принесет в Приморье ливни в среду, 7 сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Владивосток. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Супертайфун "Хинамнор" в дни Восточного экономического форума во Владивостоке продолжит влияние на погоду в регионе, усилив порывы ветра до урагана, он также принесет ливни в среду, 7 сентября, сообщает Примгидромет.
Ранее региональный главк МЧС распространил штормовое предупреждение из-за супертайфуна "Хинамнор". Спасатели сообщали, что 5 сентября во Владивостоке и южной половине края ожидаются дожди, местами сильные, вечером на юго-востоке - очень сильные, ночью и днем 6 сентября ожидаются сильные и очень сильные дожди, штормовой ветер, на мысах - до ураганного. МЧС предупредило, что прогнозируются подъем уровня моря до критических значений, в бухтах - сильный накат, подтопление пляжей, высокие волны. Позже синоптики сообщили, что супертайфун "Хинамнор" ослабеет и уйдет в среду, 7 сентября.
"Утром 7 сентября ожидаются сильные (15-49 миллиметров за 12 часов и менее) и очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее) с общим количеством 50-110 миллиметров (60-100% нормы за месяц)... 7 сентября усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на побережье - 23-28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 метров в секунду (ураган)", - говорится в сообщении.
В южных и восточных районах (Находкинский ГО, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Дальнегорский, Кавалеровский, Тернейский) 120-200 миллиметров (100-150% от нормы за месяц), информируют синоптики.
"Во Владивостоке ... в первой половине ночи 7 сентября сильный, временами очень сильный дождь (50 миллиметров и более за 12 часов и менее) при ветре 18-23 метра в секунду", - добавляют синоптики.
Отмечается, что днем 6 сентября в заливе Петра Великого, на юге района Поворотный - Золотой с распространением на 7 сентября на весь район ожидается опасная высота волн 4-5 метров, в открытой части моря - 6-7 метров, в портах побережья подъем уровня моря до критических значений, в бухтах - сильный накат, подтопление пляжей.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
04:25
Трутнев пожелал гостям и участникам ВЭФ сохранить доверие друг к другу
 
ВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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