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СКЦ разрешил выход с Украины двум судам с продовольствием - РИА Новости, 04.09.2022
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СКЦ разрешил выход с Украины двум судам с продовольствием
СКЦ разрешил выход с Украины двум судам с продовольствием - РИА Новости, 04.09.2022
СКЦ разрешил выход с Украины двум судам с продовольствием
Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в воскресенье из украинских портов двум судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", сообщает... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T00:53
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экономика
украина
в мире
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ООН, 4 сен - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в воскресенье из украинских портов двум судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ.Судно MRC LINA доставит из Южного в турецкий Мерсин 7800 тонн подсолнечного масла, еще 6450 тонн масла доставит туда же из Черноморска "Генерал Полад Хашимов".По состоянию на 3 сентября, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, вывезенных из трех украинских портов, достиг 1 800 405 тонн. Всего на данный момент разрешено 167 рейсов (92 идущих на Украину и 75 идущих с Украины).В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, украина, в мире
Экономика, Украина, В мире
00:53 04.09.2022 (обновлено: 07:42 04.09.2022)
 
СКЦ разрешил выход с Украины двум судам с продовольствием

СКЦ разрешил выход в воскресенье из украинских портов двум судам с продовольствием

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСудно
Судно - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
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ООН, 4 сен - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в воскресенье из украинских портов двум судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ.

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (4 сентября - ред.) двух судов, перевозящих в общей сложности 14 250 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно MRC LINA доставит из Южного в турецкий Мерсин 7800 тонн подсолнечного масла, еще 6450 тонн масла доставит туда же из Черноморска "Генерал Полад Хашимов".
По состоянию на 3 сентября, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, вывезенных из трех украинских портов, достиг 1 800 405 тонн. Всего на данный момент разрешено 167 рейсов (92 идущих на Украину и 75 идущих с Украины).
В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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