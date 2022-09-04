https://ria.ru/20220904/sudna-1814292767.html

СКЦ разрешил выход с Украины двум судам с продовольствием

СКЦ разрешил выход с Украины двум судам с продовольствием - РИА Новости, 04.09.2022

СКЦ разрешил выход с Украины двум судам с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в воскресенье из украинских портов двум судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", сообщает... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T00:53

2022-09-04T00:53

2022-09-04T07:42

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украина

в мире

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ООН, 4 сен - РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход в воскресенье из украинских портов двум судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ.Судно MRC LINA доставит из Южного в турецкий Мерсин 7800 тонн подсолнечного масла, еще 6450 тонн масла доставит туда же из Черноморска "Генерал Полад Хашимов".По состоянию на 3 сентября, общий тоннаж зерна и других продуктов питания, вывезенных из трех украинских портов, достиг 1 800 405 тонн. Всего на данный момент разрешено 167 рейсов (92 идущих на Украину и 75 идущих с Украины).В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220825/skts-1812201761.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, украина, в мире