https://ria.ru/20220904/suda-1814342149.html

Из украинских портов вышли 12 судов в рамках продуктовой сделки

Из украинских портов вышли 12 судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 04.09.2022

Из украинских портов вышли 12 судов в рамках продуктовой сделки

Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в воскресенье из украинских портов 12 судов в рамках "продуктовой сделки". РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:00

2022-09-04T14:00

2022-09-04T14:00

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АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в воскресенье из украинских портов 12 судов в рамках "продуктовой сделки"."Из портов Украины утром в воскресенье, 4 сентября, вышли еще 12 судов с агропродукцией. Поставки агропродукции из портов Украины продолжаются в соответствии с графиком и под контролем Совместного координационного центра в Стамбуле", - отметили в ведомстве.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zerno-1812483304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, украина, турция, россия, оон, в мире