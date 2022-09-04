https://ria.ru/20220904/suda-1814342149.html
Из украинских портов вышли 12 судов в рамках продуктовой сделки
Из украинских портов вышли 12 судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 04.09.2022
Из украинских портов вышли 12 судов в рамках продуктовой сделки
Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в воскресенье из украинских портов 12 судов в рамках "продуктовой сделки". РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:00
2022-09-04T14:00
2022-09-04T14:00
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АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в воскресенье из украинских портов 12 судов в рамках "продуктовой сделки"."Из портов Украины утром в воскресенье, 4 сентября, вышли еще 12 судов с агропродукцией. Поставки агропродукции из портов Украины продолжаются в соответствии с графиком и под контролем Совместного координационного центра в Стамбуле", - отметили в ведомстве.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zerno-1812483304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, турция, россия, оон, в мире
Экономика, Украина, Турция, Россия, ООН, В мире
Из украинских портов вышли 12 судов в рамках продуктовой сделки
Минобороны Турции: из украинских портов вышли 12 судов в рамках продуктовой сделки