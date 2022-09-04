https://ria.ru/20220904/soveschanie-1814406398.html

После возвращения из Владивостока Путин проведет совещание по экономике

После возвращения из Владивостока Путин проведет совещание по экономике - РИА Новости, 04.09.2022

После возвращения из Владивостока Путин проведет совещание по экономике

После возвращения из Владивостока у президента РФ Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T23:23

2022-09-04T23:23

2022-09-04T23:23

политика

владивосток

владимир путин

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. После возвращения из Владивостока у президента РФ Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."После возвращения уже из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам", - сказал он журналистам.

владивосток

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владивосток, владимир путин, экономика, дмитрий песков