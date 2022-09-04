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После возвращения из Владивостока Путин проведет совещание по экономике - РИА Новости, 04.09.2022
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После возвращения из Владивостока Путин проведет совещание по экономике
После возвращения из Владивостока Путин проведет совещание по экономике - РИА Новости, 04.09.2022
После возвращения из Владивостока Путин проведет совещание по экономике
После возвращения из Владивостока у президента РФ Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T23:23
2022-09-04T23:23
политика
владивосток
владимир путин
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. После возвращения из Владивостока у президента РФ Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."После возвращения уже из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам", - сказал он журналистам.
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политика, владивосток, владимир путин, экономика, дмитрий песков
Политика, Владивосток, Владимир Путин, Экономика, Дмитрий Песков
23:23 04.09.2022
 
После возвращения из Владивостока Путин проведет совещание по экономике

Песков: после возвращения из Владивостока у Путина запланировано совещание по экономике

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. После возвращения из Владивостока у президента РФ Владимира Путина запланировано совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"После возвращения уже из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам", - сказал он журналистам.
Подготовка к ВЭФ-2022
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Девушка в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
1 из 14

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Баннер с символикой Восточного экономического форума на здании кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
2 из 14

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В форуме примут участие делегации из более чем 60 стран.

Символика Восточного экономического форума (ВЭФ) на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
3 из 14

В форуме примут участие делегации из более чем 60 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Перед приездом многочисленных гостей аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы.

Баннер с символикой Восточного экономического форума в Международном аэропорту Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева
4 из 14

Перед приездом многочисленных гостей аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

К приему участников ВЭФ подготовили более 20 гостиниц Владивостока и Артема.

Девушка в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
5 из 14

К приему участников ВЭФ подготовили более 20 гостиниц Владивостока и Артема.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Городские пространства столицы Приморского края благоустроили и привели в порядок.

Девушка фотографирует баннер с символикой Восточного экономического форума на территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
6 из 14

Городские пространства столицы Приморского края благоустроили и привели в порядок.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На полях форума пройдет множество различных мероприятий по экономической, культурной и экологической тематике.

Главный корпус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума
7 из 14

На полях форума пройдет множество различных мероприятий по экономической, культурной и экологической тематике.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Ключевым событием ВЭФ станет участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.

Девушки в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
8 из 14

Ключевым событием ВЭФ станет участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Российский лидер встретится с модераторами основных сессий.

Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
9 из 14

Российский лидер встретится с модераторами основных сессий.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Помимо этого, главе российского государства доложат об итоговых результатах обсуждений на форуме.

Указатель к аккредитационному центру на территории Международного аэропорта Владивосток имени В.К. Арсеньева в преддверии VII Восточного экономического форума
10 из 14

Помимо этого, главе российского государства доложат об итоговых результатах обсуждений на форуме.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Также в дни ВЭФ пройдут фестивали, фотовыставки и концерты.

Девушки на набережной бухты Аякс Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке
11 из 14

Также в дни ВЭФ пройдут фестивали, фотовыставки и концерты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В центре Владивостока будут работать несколько крупных развлекательных площадок, в том числе возле музея Арсеньева, на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере и на центральной площади.

Баннер с символикой Восточного экономического форума на территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
12 из 14

В центре Владивостока будут работать несколько крупных развлекательных площадок, в том числе возле музея Арсеньева, на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере и на центральной площади.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Часть проектов пройдет на площадке выставки "Улица Дальнего Востока" – развернутой на острове Русский экспозиции регионов округа.

Баннер с символикой Восточного экономического форума на Светлановской улице во Владивостоке
13 из 14

Часть проектов пройдет на площадке выставки "Улица Дальнего Востока" – развернутой на острове Русский экспозиции регионов округа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Хэдлайнером праздничного концерта станет российская исполнительница Клава Кока. Также планируется красочный фейерверк.

Девушки фотографируются у водопада на набережной бухты Аякс Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
14 из 14

Хэдлайнером праздничного концерта станет российская исполнительница Клава Кока. Также планируется красочный фейерверк.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 14

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 14

В форуме примут участие делегации из более чем 60 стран.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 14

Перед приездом многочисленных гостей аэропорт Владивостока перешел на усиленный режим работы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 14

К приему участников ВЭФ подготовили более 20 гостиниц Владивостока и Артема.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Городские пространства столицы Приморского края благоустроили и привели в порядок.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 14

На полях форума пройдет множество различных мероприятий по экономической, культурной и экологической тематике.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Ключевым событием ВЭФ станет участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 14

Российский лидер встретится с модераторами основных сессий.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 14

Помимо этого, главе российского государства доложат об итоговых результатах обсуждений на форуме.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Также в дни ВЭФ пройдут фестивали, фотовыставки и концерты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 14

В центре Владивостока будут работать несколько крупных развлекательных площадок, в том числе возле музея Арсеньева, на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере и на центральной площади.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 14

Часть проектов пройдет на площадке выставки "Улица Дальнего Востока" – развернутой на острове Русский экспозиции регионов округа.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 14

Хэдлайнером праздничного концерта станет российская исполнительница Клава Кока. Также планируется красочный фейерверк.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
 
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