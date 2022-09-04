Эфиопия может обратиться к России из-за снимков Голубого Нила
Посол Тегену: Эфиопия может обратиться к России из-за спутниковых снимков Голубого Нила
Город Аддис-Абеба. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Аддис-Абеба может обратиться к Москве за технической поддержкой в предоставлении спутниковых снимков для отслеживания уровня воды в Голубом Ниле в связи с претензиями Судана и Египта к заполнению Эфиопией плотины "Возрождение", заявил РИА Новости посол страны в Москве Алемайеху Тегену.
Он пояснил, что недавно завершилась уже третья очередь заполнения плотины и вторая турбина начала выработку электроэнергии.
"Что самое интересное, это никак не повлияло на страны ниже по течению. Наоборот, в Судане случилось наводнение. Это показывает, что никакого влияния плотина не оказывает на Судан и Египет", - добавил посол.
"Россия всегда предлагает свою техническую поддержку, Эфиопия ценит эти предложения, и в случае возникновения необходимости мы обязательно обратимся к России. Я знаю про это предложение, думаю, что мы можем его рассмотреть в будущем", - сказал эфиопский дипломат.
Ранее в интервью РИА Новости Алемайеху Тегену заявил, что завершить заполнение плотины планируется до конца 2023 года. Он пояснил, что Эфиопия уже начала экспортировать вырабатываемое электричество в Джибути и Судан, а вскоре начнет экспорт электроэнергии в Кению.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.