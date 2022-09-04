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Эфиопия может обратиться к России из-за снимков Голубого Нила - РИА Новости, 04.09.2022
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Эфиопия может обратиться к России из-за снимков Голубого Нила
Эфиопия может обратиться к России из-за снимков Голубого Нила - РИА Новости, 04.09.2022
Эфиопия может обратиться к России из-за снимков Голубого Нила
Аддис-Абеба может обратиться к Москве за технической поддержкой в предоставлении спутниковых снимков для отслеживания уровня воды в Голубом Ниле в связи с... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:38
2022-09-04T10:38
в мире
эфиопия
россия
судан
египет
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Аддис-Абеба может обратиться к Москве за технической поддержкой в предоставлении спутниковых снимков для отслеживания уровня воды в Голубом Ниле в связи с претензиями Судана и Египта к заполнению Эфиопией плотины "Возрождение", заявил РИА Новости посол страны в Москве Алемайеху Тегену.Он пояснил, что недавно завершилась уже третья очередь заполнения плотины и вторая турбина начала выработку электроэнергии."Что самое интересное, это никак не повлияло на страны ниже по течению. Наоборот, в Судане случилось наводнение. Это показывает, что никакого влияния плотина не оказывает на Судан и Египет", - добавил посол.Комментируя предложение российской стороны предоставить спутниковые снимки разлива реки в разные времена года, чтобы снять возможные претензии Хартума и Каира, посол заявил, что Эфиопия рассмотрит эту инициативу в будущем."Россия всегда предлагает свою техническую поддержку, Эфиопия ценит эти предложения, и в случае возникновения необходимости мы обязательно обратимся к России. Я знаю про это предложение, думаю, что мы можем его рассмотреть в будущем", - сказал эфиопский дипломат.Ранее в интервью РИА Новости Алемайеху Тегену заявил, что завершить заполнение плотины планируется до конца 2023 года. Он пояснил, что Эфиопия уже начала экспортировать вырабатываемое электричество в Джибути и Судан, а вскоре начнет экспорт электроэнергии в Кению.Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
https://ria.ru/20220723/sudan-1804491958.html
https://ria.ru/20220903/kofe-1814174904.html
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в мире, эфиопия, россия, судан, египет
В мире, Эфиопия, Россия, Судан, Египет
10:38 04.09.2022
 
Эфиопия может обратиться к России из-за снимков Голубого Нила

Посол Тегену: Эфиопия может обратиться к России из-за спутниковых снимков Голубого Нила

© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в медиабанкГород Аддис-Абеба
Город Аддис-Абеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Город Аддис-Абеба. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Аддис-Абеба может обратиться к Москве за технической поддержкой в предоставлении спутниковых снимков для отслеживания уровня воды в Голубом Ниле в связи с претензиями Судана и Египта к заполнению Эфиопией плотины "Возрождение", заявил РИА Новости посол страны в Москве Алемайеху Тегену.
Он пояснил, что недавно завершилась уже третья очередь заполнения плотины и вторая турбина начала выработку электроэнергии.
"Что самое интересное, это никак не повлияло на страны ниже по течению. Наоборот, в Судане случилось наводнение. Это показывает, что никакого влияния плотина не оказывает на Судан и Египет", - добавил посол.
Комментируя предложение российской стороны предоставить спутниковые снимки разлива реки в разные времена года, чтобы снять возможные претензии Хартума и Каира, посол заявил, что Эфиопия рассмотрит эту инициативу в будущем.
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"Россия всегда предлагает свою техническую поддержку, Эфиопия ценит эти предложения, и в случае возникновения необходимости мы обязательно обратимся к России. Я знаю про это предложение, думаю, что мы можем его рассмотреть в будущем", - сказал эфиопский дипломат.
Ранее в интервью РИА Новости Алемайеху Тегену заявил, что завершить заполнение плотины планируется до конца 2023 года. Он пояснил, что Эфиопия уже начала экспортировать вырабатываемое электричество в Джибути и Судан, а вскоре начнет экспорт электроэнергии в Кению.
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Вчера, 05:43
Эфиопия готова нарастить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве
 
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