https://ria.ru/20220904/snimki-1814316660.html

Эфиопия может обратиться к России из-за снимков Голубого Нила

Эфиопия может обратиться к России из-за снимков Голубого Нила - РИА Новости, 04.09.2022

Эфиопия может обратиться к России из-за снимков Голубого Нила

Аддис-Абеба может обратиться к Москве за технической поддержкой в предоставлении спутниковых снимков для отслеживания уровня воды в Голубом Ниле в связи с... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T10:38

2022-09-04T10:38

2022-09-04T10:38

в мире

эфиопия

россия

судан

египет

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Аддис-Абеба может обратиться к Москве за технической поддержкой в предоставлении спутниковых снимков для отслеживания уровня воды в Голубом Ниле в связи с претензиями Судана и Египта к заполнению Эфиопией плотины "Возрождение", заявил РИА Новости посол страны в Москве Алемайеху Тегену.Он пояснил, что недавно завершилась уже третья очередь заполнения плотины и вторая турбина начала выработку электроэнергии."Что самое интересное, это никак не повлияло на страны ниже по течению. Наоборот, в Судане случилось наводнение. Это показывает, что никакого влияния плотина не оказывает на Судан и Египет", - добавил посол.Комментируя предложение российской стороны предоставить спутниковые снимки разлива реки в разные времена года, чтобы снять возможные претензии Хартума и Каира, посол заявил, что Эфиопия рассмотрит эту инициативу в будущем."Россия всегда предлагает свою техническую поддержку, Эфиопия ценит эти предложения, и в случае возникновения необходимости мы обязательно обратимся к России. Я знаю про это предложение, думаю, что мы можем его рассмотреть в будущем", - сказал эфиопский дипломат.Ранее в интервью РИА Новости Алемайеху Тегену заявил, что завершить заполнение плотины планируется до конца 2023 года. Он пояснил, что Эфиопия уже начала экспортировать вырабатываемое электричество в Джибути и Судан, а вскоре начнет экспорт электроэнергии в Кению.Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

https://ria.ru/20220723/sudan-1804491958.html

https://ria.ru/20220903/kofe-1814174904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эфиопия, россия, судан, египет