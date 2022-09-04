https://ria.ru/20220904/smartfon-1814291617.html
Развенчаны два главных мифа о зарядке смартфонов
Развенчаны два главных мифа о зарядке смартфонов - РИА Новости, 04.09.2022
Развенчаны два главных мифа о зарядке смартфонов
Любой человек заинтересован в продлении срока службы своего смартфона, а также его батареи. Как этого можно добиться, рассказал агентству "Прайм" старший... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T03:18
2022-09-04T03:18
2022-09-04T03:18
технологии
роскачество
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Любой человек заинтересован в продлении срока службы своего смартфона, а также его батареи. Как этого можно добиться, рассказал агентству "Прайм" старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.Эксперт отмечает, что в подавляющем большинстве устройств сейчас используются литий-ионные аккумуляторы. Для таких устройств вредно допускать разрядку "в ноль" и последующую зарядку "до упора", поэтому лучше стараться держать уровень заряда от 20% до 80%, добавляет он.Кроме того, использование провода или адаптера от другого телефона вполне допустимо, если адаптер имеет одинаковые значения или у старого адаптера выходная мощность ниже, подчеркнул Кузьменко.
https://ria.ru/20220517/zaryadka-1788920234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, роскачество
Развенчаны два главных мифа о зарядке смартфонов
Специалист Роскачества Кузьменко предостерег от полной разрядки батареи смартфона
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.
Любой человек заинтересован в продлении срока службы своего смартфона, а также его батареи. Как этого можно добиться, рассказал
агентству "Прайм" старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.
Эксперт отмечает, что в подавляющем большинстве устройств сейчас используются литий-ионные аккумуляторы. Для таких устройств вредно допускать разрядку "в ноль" и последующую зарядку "до упора", поэтому лучше стараться держать уровень заряда от 20% до 80%, добавляет он.
Кроме того, использование провода или адаптера от другого телефона вполне допустимо, если адаптер имеет одинаковые значения или у старого адаптера выходная мощность ниже, подчеркнул Кузьменко.