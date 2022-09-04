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Развенчаны два главных мифа о зарядке смартфонов - РИА Новости, 04.09.2022
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Развенчаны два главных мифа о зарядке смартфонов
Развенчаны два главных мифа о зарядке смартфонов - РИА Новости, 04.09.2022
Развенчаны два главных мифа о зарядке смартфонов
Любой человек заинтересован в продлении срока службы своего смартфона, а также его батареи. Как этого можно добиться, рассказал агентству "Прайм" старший... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T03:18
2022-09-04T03:18
технологии
роскачество
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Любой человек заинтересован в продлении срока службы своего смартфона, а также его батареи. Как этого можно добиться, рассказал агентству "Прайм" старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.Эксперт отмечает, что в подавляющем большинстве устройств сейчас используются литий-ионные аккумуляторы. Для таких устройств вредно допускать разрядку "в ноль" и последующую зарядку "до упора", поэтому лучше стараться держать уровень заряда от 20% до 80%, добавляет он.Кроме того, использование провода или адаптера от другого телефона вполне допустимо, если адаптер имеет одинаковые значения или у старого адаптера выходная мощность ниже, подчеркнул Кузьменко.
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технологии, роскачество
Технологии, Роскачество
03:18 04.09.2022
 
Развенчаны два главных мифа о зарядке смартфонов

Специалист Роскачества Кузьменко предостерег от полной разрядки батареи смартфона

© Depositphotos / IvantsovСмартфон с зарядным устройством
Смартфон с зарядным устройством - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Depositphotos / Ivantsov
Смартфон с зарядным устройством. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Любой человек заинтересован в продлении срока службы своего смартфона, а также его батареи. Как этого можно добиться, рассказал агентству "Прайм" старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.
Эксперт отмечает, что в подавляющем большинстве устройств сейчас используются литий-ионные аккумуляторы. Для таких устройств вредно допускать разрядку "в ноль" и последующую зарядку "до упора", поэтому лучше стараться держать уровень заряда от 20% до 80%, добавляет он.
Девушка заряжает смартфон - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Эксперт рассказал, что не стоит делать во время зарядки батареи смартфона
Кроме того, использование провода или адаптера от другого телефона вполне допустимо, если адаптер имеет одинаковые значения или у старого адаптера выходная мощность ниже, подчеркнул Кузьменко.
 
ТехнологииРоскачество
 
 
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