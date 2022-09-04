https://ria.ru/20220904/smartfon-1814291617.html

Развенчаны два главных мифа о зарядке смартфонов

Развенчаны два главных мифа о зарядке смартфонов - РИА Новости, 04.09.2022

Развенчаны два главных мифа о зарядке смартфонов

Любой человек заинтересован в продлении срока службы своего смартфона, а также его батареи. Как этого можно добиться, рассказал агентству "Прайм" старший... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T03:18

2022-09-04T03:18

2022-09-04T03:18

технологии

роскачество

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Любой человек заинтересован в продлении срока службы своего смартфона, а также его батареи. Как этого можно добиться, рассказал агентству "Прайм" старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.Эксперт отмечает, что в подавляющем большинстве устройств сейчас используются литий-ионные аккумуляторы. Для таких устройств вредно допускать разрядку "в ноль" и последующую зарядку "до упора", поэтому лучше стараться держать уровень заряда от 20% до 80%, добавляет он.Кроме того, использование провода или адаптера от другого телефона вполне допустимо, если адаптер имеет одинаковые значения или у старого адаптера выходная мощность ниже, подчеркнул Кузьменко.

https://ria.ru/20220517/zaryadka-1788920234.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, роскачество