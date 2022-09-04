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Российские ВКС уничтожили склад боеприпасов в районе Краматорска
Российские ВКС уничтожили склад боеприпасов в районе Краматорска - РИА Новости, 04.09.2022
Российские ВКС уничтожили склад боеприпасов в районе Краматорска
Высокоточным оружием ВКС России уничтожили склад боеприпасов и более 120 украинских военнослужащих в Краматорске Донецкой Народной Республики, сообщили в... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:18
2022-09-04T14:18
2022-09-04T14:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Высокоточным оружием ВКС России уничтожили склад боеприпасов и более 120 украинских военнослужащих в Краматорске Донецкой Народной Республики, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 120 украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.Также, по данным Минобороны РФ, в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидировано 110 боевиков."Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, краматорск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Краматорск
14:18 04.09.2022 (обновлено: 14:30 04.09.2022)
Российские ВКС уничтожили склад боеприпасов в районе Краматорска
Минобороны: российские ВКС уничтожили склад боеприпасов в районе Краматорска