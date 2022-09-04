Рейтинг@Mail.ru
Российские ВКС уничтожили склад боеприпасов в районе Краматорска - РИА Новости, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/sklad-1814344460.html
Российские ВКС уничтожили склад боеприпасов в районе Краматорска
Российские ВКС уничтожили склад боеприпасов в районе Краматорска - РИА Новости, 04.09.2022
Российские ВКС уничтожили склад боеприпасов в районе Краматорска
Высокоточным оружием ВКС России уничтожили склад боеприпасов и более 120 украинских военнослужащих в Краматорске Донецкой Народной Республики, сообщили в... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:18
2022-09-04T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
краматорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813406669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d5d0ad26d9dc1bfe43a3349a723ca83.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Высокоточным оружием ВКС России уничтожили склад боеприпасов и более 120 украинских военнослужащих в Краматорске Донецкой Народной Республики, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 120 украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.Также, по данным Минобороны РФ, в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидировано 110 боевиков."Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813406669_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_49bd0cafb6e9adda84782203228e3ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, краматорск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Краматорск
14:18 04.09.2022 (обновлено: 14:30 04.09.2022)
 
Российские ВКС уничтожили склад боеприпасов в районе Краматорска

Минобороны: российские ВКС уничтожили склад боеприпасов в районе Краматорска

© AP Photo / David GoldmanУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / David Goldman
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Высокоточным оружием ВКС России уничтожили склад боеприпасов и более 120 украинских военнослужащих в Краматорске Донецкой Народной Республики, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано более 120 украинских военнослужащих и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным Минобороны РФ, в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидировано 110 боевиков.
"Командованием ВСУ проводится доукомплектование этих соединений за счёт мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины", - сообщили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКраматорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала