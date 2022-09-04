https://ria.ru/20220904/samolety-1814346714.html

ВС России уничтожили 287 украинских самолетов с начала спецоперации

ВС России уничтожили 287 украинских самолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 04.09.2022

ВС России уничтожили 287 украинских самолетов с начала спецоперации

ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 287 украинских самолетов, включая сбитый в воскресенье штурмовик Су-25, заявили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:33

2022-09-04T14:33

2022-09-04T14:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 287 украинских самолетов, включая сбитый в воскресенье штурмовик Су-25, заявили в воскресенье в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 287 самолетов, 151 вертолет, 1872 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4804 танка и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3367 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5276 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины