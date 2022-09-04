https://ria.ru/20220904/sallivan-1814378496.html
Биография Джона Салливана
Биография Джона Салливана - РИА Новости, 04.09.2022
Биография Джона Салливана
Американский государственный деятель Джон Джозеф Салливан (John Joseph Sullivan) родился 20 ноября 1959 года в Бостоне (штат Массачусетс, США). РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T18:56
2022-09-04T18:56
2022-09-04T18:56
справки
в мире
джон салливан
сша
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Американский государственный деятель Джон Джозеф Салливан (John Joseph Sullivan) родился 20 ноября 1959 года в Бостоне (штат Массачусетс, США).Является племянником Уильяма Салливана, последнего посла США в Иране (1977-1979).В 1981 году получил степень бакалавра в области истории и политологии в Университете Брауна (Brown University). В 1985 году – степень доктора права в Колумбийском университете (Columbia University). Был стипендиатом Харлана Ф. Стоуна и работал редактором раздела обзора книг юридического журнала Columbia Law Review Колумбийского университета.Карьерный путь Джон Салливан начал с юридической сферы. Был юристом, адвокатом-консультантом, судебным клерком в Апелляционном суде пятого округа и в Верховном суде США.В 1991-1992 годах Джон Салливан был советником помощника генерального прокурора в службе юрисконсульта министерства юстиции США.В 1992 году – заместитель главного юрисконсульта во время президентской избирательной кампании Джорджа Буша-старшего.В 1993-1996 годах работал в компании Mayer, Brown & Platt.В 1995 году был главным юрисконсультом сенатора Филипа Грэмма во время его кампании по выдвижению кандидатом в президенты США.В 1997-2004 годах – партнер компании Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP.В 2004-2005 годах – заместитель главного юрисконсульта министерства обороны США.В 2005-2007 годах – главный юрисконсульт министерства торговли США.С сентября 2007 года – исполняющий обязанности заместителя министра торговли США, с марта 2008 года по 2009 год – заместитель министра торговли США.С 2010 по 2016 год был председателем Американо-иракского делового диалога – правительственного консультативного комитета лидеров бизнеса по американо-иракским торговым связям.В апреле 2017 года президент США Дональд Трамп назначил Джона Салливана на пост первого заместителя госсекретаря. На слушаниях в Сенате Салливан жестко высказывался по вопросу воссоединения Крыма с Россией, а также обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. В мае того же года после утверждения Сенатом вступил в должность.В марте-апреле 2018 года исполнял обязанности госсекретаря США.В июле 2019 года Джон Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.В декабре 2019 года Салливан был назначен послом США в Российской Федерации.4 сентября 2022 года стало известно, что посол Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы. После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе.Салливан является лауреатом многочисленных почетных званий и наград, включая награду Государственного департамента США "За выдающиеся заслуги", награду "Посол года" от Центрального разведывательного управления, совместную награду "За заслуги в гражданской службе" от председателя Объединенного комитета начальников штабов и медаль министра обороны США "За выдающиеся заслуги на государственной службе".Джон Салливан женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, в мире, джон салливан, сша
Справки, В мире, Джон Салливан, США
Американский государственный деятель Джон Джозеф Салливан (John Joseph Sullivan) родился 20 ноября 1959 года
в Бостоне (штат Массачусетс, США).
Является племянником
Уильяма Салливана, последнего посла США в Иране (1977-1979).
В 1981 году получил степень бакалавра в области истории и политологии в Университете Брауна (Brown University). В 1985 году – степень доктора права в Колумбийском университете (Columbia University). Был стипендиатом Харлана Ф. Стоуна и работал редактором раздела обзора книг юридического журнала Columbia Law Review
Колумбийского университета.
Карьерный путь Джон Салливан начал с юридической сферы. Был юристом, адвокатом-консультантом, судебным клерком в Апелляционном суде пятого округа и в Верховном суде США.
В 1991-1992 годах Джон Салливан был советником помощника генерального прокурора в службе юрисконсульта министерства юстиции США.
В 1992 году – заместитель главного юрисконсульта во время президентской избирательной кампании Джорджа Буша-старшего.
В 1993-1996 годах работал в компании Mayer, Brown & Platt.
В 1995 году был главным юрисконсультом сенатора Филипа Грэмма во время его кампании по выдвижению кандидатом в президенты США.
В 1997-2004 годах – партнер компании Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP.
В 2004-2005 годах – заместитель главного юрисконсульта министерства обороны США.
В 2005-2007 годах – главный юрисконсульт министерства торговли США.
С сентября 2007 года – исполняющий обязанности заместителя министра торговли США, с марта 2008 года по 2009 год – заместитель министра торговли США
.
С 2010 по 2016 год был председателем Американо-иракского делового диалога – правительственного консультативного комитета лидеров бизнеса по американо-иракским торговым связям.
В апреле 2017 года президент США Дональд Трамп назначил Джона Салливана на пост первого заместителя госсекретаря. На слушаниях в Сенате Салливан жестко высказывался по вопросу воссоединения Крыма с Россией, а также обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. В мае того же года после утверждения Сенатом вступил в должность
.
В марте-апреле 2018 года исполнял обязанности госсекретаря США.
В июле 2019 года Джон Салливан возглавлял делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.
В декабре 2019 года Салливан был назначен послом США в Российской Федерации.
4 сентября 2022 года стало известно, что посол Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы
. После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру
на государственной службе.
Салливан является лауреатом многочисленных почетных званий и наград, включая награду Государственного департамента США "За выдающиеся заслуги", награду "Посол года" от Центрального разведывательного управления, совместную награду "За заслуги в гражданской службе" от председателя Объединенного комитета начальников штабов и медаль министра обороны США "За выдающиеся заслуги на государственной службе".
Джон Салливан женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников