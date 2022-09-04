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Посол США Салливан завершил работу в России - РИА Новости, 04.09.2022
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Посол США Салливан завершил работу в России
Посол США Салливан завершил работу в России - РИА Новости, 04.09.2022
Посол США Салливан завершил работу в России
Посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы, сообщила американская дипмиссия. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:00
2022-09-04T17:25
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россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы, сообщила американская дипмиссия."Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву", — говорится в комментарии на сайте представительства.До прибытия преемника обязанности поверенного в делах посольства будет исполнять Элизабет Руд — замглавы дипмиссии с июня этого года.Источник РИА Новости в дипломатических кругах отметил, что отъезд Салливана связан с ротацией на этом посту — о понижении уровня отношений между странами речи не идет.Джон Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
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в мире, сша, россия, джон салливан
В мире, США, Россия, Джон Салливан
17:00 04.09.2022 (обновлено: 17:25 04.09.2022)
 
Посол США Салливан завершил работу в России

Посол США Салливан завершил работу в России и покинул Москву

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы, сообщила американская дипмиссия.
"Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву", — говорится в комментарии на сайте представительства.
До прибытия преемника обязанности поверенного в делах посольства будет исполнять Элизабет Руд — замглавы дипмиссии с июня этого года.
Источник РИА Новости в дипломатических кругах отметил, что отъезд Салливана связан с ротацией на этом посту — о понижении уровня отношений между странами речи не идет.
Джон Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
16:58
Россия готова к диалогу с США по стратстабильности, заявили в МИД
 
В миреСШАРоссияДжон Салливан
 
 
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