https://ria.ru/20220904/posol-1814366405.html
Посол США Салливан завершил работу в России
Посол США Салливан завершил работу в России - РИА Новости, 04.09.2022
Посол США Салливан завершил работу в России
Посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы, сообщила американская дипмиссия. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T17:00
2022-09-04T17:00
2022-09-04T17:25
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы, сообщила американская дипмиссия."Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву", — говорится в комментарии на сайте представительства.До прибытия преемника обязанности поверенного в делах посольства будет исполнять Элизабет Руд — замглавы дипмиссии с июня этого года.Источник РИА Новости в дипломатических кругах отметил, что отъезд Салливана связан с ротацией на этом посту — о понижении уровня отношений между странами речи не идет.Джон Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, джон салливан
В мире, США, Россия, Джон Салливан
17:00 04.09.2022 (обновлено: 17:25 04.09.2022)
Посол США Салливан завершил работу в России
Посол США Салливан завершил работу в России и покинул Москву
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы, сообщила американская дипмиссия.
"Посол США
в Российской Федерации Джон Салливан
завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву
", — говорится в комментарии на сайте представительства.
До прибытия преемника обязанности поверенного в делах посольства будет исполнять Элизабет Руд — замглавы дипмиссии с июня этого года.
Источник РИА Новости в дипломатических кругах отметил, что отъезд Салливана связан с ротацией на этом посту — о понижении уровня отношений между странами речи не идет.
Джон Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.