https://ria.ru/20220904/posol-1814366405.html

Посол США Салливан завершил работу в России

Посол США Салливан завершил работу в России - РИА Новости, 04.09.2022

Посол США Салливан завершил работу в России

Посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы, сообщила американская дипмиссия. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T17:00

2022-09-04T17:00

2022-09-04T17:25

в мире

сша

россия

джон салливан

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы, сообщила американская дипмиссия."Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву", — говорится в комментарии на сайте представительства.До прибытия преемника обязанности поверенного в делах посольства будет исполнять Элизабет Руд — замглавы дипмиссии с июня этого года.Источник РИА Новости в дипломатических кругах отметил, что отъезд Салливана связан с ротацией на этом посту — о понижении уровня отношений между странами речи не идет.Джон Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.

https://ria.ru/20220904/stratstabilnost-1814366011.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, джон салливан