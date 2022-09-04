Биография Элизабет Руд
Элизабет Руд. Архивное фото
Американский дипломат Элизабет Руд (Elizabeth Rood) родилась в городе Кэри (штат Северная Каролина, США).
Она имеет степень магистра Мэрилендского университета (город Колледж-Парк, штат Мэриленд), степень бакалавра гуманитарных наук женского колледжа Рэндольфа-Мейкона (город Линчберг, штат Вирджиния). Владеет русским, французским, немецким, пушту, дари и грузинским языками.
До поступления на дипломатическую службу в 1993 году, Элизабет Руд преподавала в государственных школах округа Фредерик (штат Мэриленд, США).
В разные годы Элизабет Руд работала в Бюро по международной безопасности и нераспространению, делегации США при международных организациях в Вене (Австрия), Генеральном консульстве США в Дюссельдорфе (Германия) и др.
Была представителем Госдепартамента США в группе по восстановлению провинций в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана, а также заместителем специального представителя США по нагорно-карабахскому, абхазскому, южноосетинскому и приднестровскому конфликтам.
Элизабет Руд возглавляла Управление по вопросам сотрудничества в области экспортного контроля Госдепартамента США при Бюро по международной безопасности и нераспространению, Управление по делам Кавказа и региональным конфликтам при Бюро по делам Европы и Евразии, а также оперативный отдел по стабилизации обстановки Института дипломатической службы. Кроме того, она являлась высшим должностным лицом Генерального консульства США в Пешаваре (Пакистан).
Также работала преподавателем-консультантом Военного колледжа армии США.
С 2014 года по 2016 год Элизабет Руд работала советником по политическим вопросам посольства США в Кабуле (Афганистан).
В июне 2022 года приступила к обязанностям заместителя главы дипмиссии посольства США в России.
3 августа 2022 года президент Джо Байден номинировал Элизабет Руд на должность посла США в Туркмении. Ее кандидатура находится на рассмотрении комитета Сената по международным отношениям.
4 сентября 2022 года посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы. До прибытия преемника обязанности поверенного в делах посольства будет исполнять Элизабет Руд.
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