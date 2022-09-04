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Биография Элизабет Руд - РИА Новости, 04.09.2022
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Биография Элизабет Руд
Биография Элизабет Руд - РИА Новости, 04.09.2022
Биография Элизабет Руд
Американский дипломат Элизабет Руд (Elizabeth Rood) родилась в городе Кэри (штат Северная Каролина, США). РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T19:28
2022-09-04T19:28
в мире
джо байден
сша
джон салливан
справки
государственный департамент сша
россия
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Американский дипломат Элизабет Руд (Elizabeth Rood) родилась в городе Кэри (штат Северная Каролина, США).Она имеет степень магистра Мэрилендского университета (город Колледж-Парк, штат Мэриленд), степень бакалавра гуманитарных наук женского колледжа Рэндольфа-Мейкона (город Линчберг, штат Вирджиния). Владеет русским, французским, немецким, пушту, дари и грузинским языками.До поступления на дипломатическую службу в 1993 году, Элизабет Руд преподавала в государственных школах округа Фредерик (штат Мэриленд, США).В разные годы Элизабет Руд работала в Бюро по международной безопасности и нераспространению, делегации США при международных организациях в Вене (Австрия), Генеральном консульстве США в Дюссельдорфе (Германия) и др.Была представителем Госдепартамента США в группе по восстановлению провинций в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана, а также заместителем специального представителя США по нагорно-карабахскому, абхазскому, южноосетинскому и приднестровскому конфликтам.Элизабет Руд возглавляла Управление по вопросам сотрудничества в области экспортного контроля Госдепартамента США при Бюро по международной безопасности и нераспространению, Управление по делам Кавказа и региональным конфликтам при Бюро по делам Европы и Евразии, а также оперативный отдел по стабилизации обстановки Института дипломатической службы. Кроме того, она являлась высшим должностным лицом Генерального консульства США в Пешаваре (Пакистан).Также работала преподавателем-консультантом Военного колледжа армии США.С 2014 года по 2016 год Элизабет Руд работала советником по политическим вопросам посольства США в Кабуле (Афганистан).С июля 2017 года по 2020 год она занимала должность заместителя главы дипмиссии посольства США в Тбилиси (Грузия). Также исполняла там обязанности временного поверенного в делах.В июне 2022 года приступила к обязанностям заместителя главы дипмиссии посольства США в России.3 августа 2022 года президент Джо Байден номинировал Элизабет Руд на должность посла США в Туркмении. Ее кандидатура находится на рассмотрении комитета Сената по международным отношениям.4 сентября 2022 года посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы. До прибытия преемника обязанности поверенного в делах посольства будет исполнять Элизабет Руд.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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в мире, джо байден, сша, джон салливан, справки, государственный департамент сша, россия
В мире, Джо Байден, США, Джон Салливан, Справки, Государственный департамент США, Россия
19:28 04.09.2022
 

Биография Элизабет Руд

© Фото : U.S. Embassy & Consulates in RussiaЭлизабет Руд
Элизабет Руд - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : U.S. Embassy & Consulates in Russia
Элизабет Руд. Архивное фото
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Американский дипломат Элизабет Руд (Elizabeth Rood) родилась в городе Кэри (штат Северная Каролина, США).
Она имеет степень магистра Мэрилендского университета (город Колледж-Парк, штат Мэриленд), степень бакалавра гуманитарных наук женского колледжа Рэндольфа-Мейкона (город Линчберг, штат Вирджиния). Владеет русским, французским, немецким, пушту, дари и грузинским языками.
До поступления на дипломатическую службу в 1993 году, Элизабет Руд преподавала в государственных школах округа Фредерик (штат Мэриленд, США).
В разные годы Элизабет Руд работала в Бюро по международной безопасности и нераспространению, делегации США при международных организациях в Вене (Австрия), Генеральном консульстве США в Дюссельдорфе (Германия) и др.
Была представителем Госдепартамента США в группе по восстановлению провинций в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана, а также заместителем специального представителя США по нагорно-карабахскому, абхазскому, южноосетинскому и приднестровскому конфликтам.
Элизабет Руд возглавляла Управление по вопросам сотрудничества в области экспортного контроля Госдепартамента США при Бюро по международной безопасности и нераспространению, Управление по делам Кавказа и региональным конфликтам при Бюро по делам Европы и Евразии, а также оперативный отдел по стабилизации обстановки Института дипломатической службы. Кроме того, она являлась высшим должностным лицом Генерального консульства США в Пешаваре (Пакистан).
Также работала преподавателем-консультантом Военного колледжа армии США.
С 2014 года по 2016 год Элизабет Руд работала советником по политическим вопросам посольства США в Кабуле (Афганистан).
С июля 2017 года по 2020 год она занимала должность заместителя главы дипмиссии посольства США в Тбилиси (Грузия). Также исполняла там обязанности временного поверенного в делах.
В июне 2022 года приступила к обязанностям заместителя главы дипмиссии посольства США в России.
3 августа 2022 года президент Джо Байден номинировал Элизабет Руд на должность посла США в Туркмении. Ее кандидатура находится на рассмотрении комитета Сената по международным отношениям.
4 сентября 2022 года посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы. До прибытия преемника обязанности поверенного в делах посольства будет исполнять Элизабет Руд.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреДжо БайденСШАДжон СалливанСправкиГосударственный департамент СШАРоссия
 
 
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