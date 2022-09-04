https://ria.ru/20220904/rezultaty-1814297839.html

Путину доложат результаты обсуждений на ВЭФ, заявил Трутнев

Путину доложат результаты обсуждений на ВЭФ, заявил Трутнев - РИА Новости, 04.09.2022

Путину доложат результаты обсуждений на ВЭФ, заявил Трутнев

Итоговые результаты обсуждений на Восточном экономическом форуме, а также выработанные там предложения будут доложены президенту РФ Владимиру Путину, сообщил... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T04:08

2022-09-04T04:08

2022-09-04T04:08

экономика

дальний восток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Итоговые результаты обсуждений на Восточном экономическом форуме, а также выработанные там предложения будут доложены президенту РФ Владимиру Путину, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Трутнев, чьи слова приводит пресс-служба полпредства, отметил, что формат встречи с модераторами на ВЭФ будет сохранен. Обсуждения пройдут почти по всем отраслям, по всем направлениям деятельности.Он также добавил, что одно из основных отличий ВЭФ начинается прямо с его названия - "На пути к многополярному миру"."Мы считаем, что мир изменился, что те санкции, та настойчивость, с которой недружественные страны пытаются задержать наше развитие, изменили картину мира, по сути дела разрушили экономические связи, привели к тому, что компании, которые заключали международные контракты, оплачивали поставку оборудования, убедились в том, что все это ненадежно и никакого оборудования они могут не дождаться", - рассказал полпред.Он отметил, что это изменение мира рождает не только затруднения, но и возможности, препятствия нужно преодолеть."Мы должны научиться делать то, что до этого считали возможным отдать на заказ кому-то из зарубежных партнеров. Мы будем учиться больше делать сами. Будем осваивать те технологии, на которые обращали меньше внимания. Значит, мы как страна и Дальний Восток как часть этой страны станем сильнее, будем больше уметь, будем дальше продвигаться в технологическом развитии", - отметил Трутнев.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20220904/putin-1814293170.html

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, дальний восток, восточный экономический форум — 2022 (вэф)