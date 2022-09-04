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Путину доложат результаты обсуждений на ВЭФ, заявил Трутнев - РИА Новости, 04.09.2022
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Путину доложат результаты обсуждений на ВЭФ, заявил Трутнев
Путину доложат результаты обсуждений на ВЭФ, заявил Трутнев - РИА Новости, 04.09.2022
Путину доложат результаты обсуждений на ВЭФ, заявил Трутнев
Итоговые результаты обсуждений на Восточном экономическом форуме, а также выработанные там предложения будут доложены президенту РФ Владимиру Путину, сообщил... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T04:08
2022-09-04T04:08
экономика
дальний восток
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Итоговые результаты обсуждений на Восточном экономическом форуме, а также выработанные там предложения будут доложены президенту РФ Владимиру Путину, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Трутнев, чьи слова приводит пресс-служба полпредства, отметил, что формат встречи с модераторами на ВЭФ будет сохранен. Обсуждения пройдут почти по всем отраслям, по всем направлениям деятельности.Он также добавил, что одно из основных отличий ВЭФ начинается прямо с его названия - "На пути к многополярному миру"."Мы считаем, что мир изменился, что те санкции, та настойчивость, с которой недружественные страны пытаются задержать наше развитие, изменили картину мира, по сути дела разрушили экономические связи, привели к тому, что компании, которые заключали международные контракты, оплачивали поставку оборудования, убедились в том, что все это ненадежно и никакого оборудования они могут не дождаться", - рассказал полпред.Он отметил, что это изменение мира рождает не только затруднения, но и возможности, препятствия нужно преодолеть."Мы должны научиться делать то, что до этого считали возможным отдать на заказ кому-то из зарубежных партнеров. Мы будем учиться больше делать сами. Будем осваивать те технологии, на которые обращали меньше внимания. Значит, мы как страна и Дальний Восток как часть этой страны станем сильнее, будем больше уметь, будем дальше продвигаться в технологическом развитии", - отметил Трутнев.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20220904/putin-1814293170.html
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экономика, дальний восток, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Дальний Восток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:08 04.09.2022
 
Путину доложат результаты обсуждений на ВЭФ, заявил Трутнев

Полпред президента России в ДФО Трутнев: Путину доложат результаты обсуждений на ВЭФ

© Фото : Фонд РосконгрессВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
ВЭФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Итоговые результаты обсуждений на Восточном экономическом форуме, а также выработанные там предложения будут доложены президенту РФ Владимиру Путину, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Трутнев, чьи слова приводит пресс-служба полпредства, отметил, что формат встречи с модераторами на ВЭФ будет сохранен. Обсуждения пройдут почти по всем отраслям, по всем направлениям деятельности.
"И, конечно, мы бы считали очень правильным, чтобы итоговые результаты всех этих обсуждений были доложены президенту. Владимир Владимирович на это согласие дал. Поэтому мы надеемся, что модераторы форума доложат президенту страны о том, как развивается на Дальнем Востоке сельское хозяйство и логистика, промышленность и разработка высоких технологий, и доложат те предложения, которые не просто чьи-то индивидуальные, а которые выработаны в ходе работы сессий, где собраны лучшие специалисты нашей страны. А Владимир Владимирович по результатам форума всегда дает развернутые поручения, которые позволяют нам сделать несколько шагов вперед в развитии Дальнего Востока", - отметил Трутнев.
Он также добавил, что одно из основных отличий ВЭФ начинается прямо с его названия - "На пути к многополярному миру".
"Мы считаем, что мир изменился, что те санкции, та настойчивость, с которой недружественные страны пытаются задержать наше развитие, изменили картину мира, по сути дела разрушили экономические связи, привели к тому, что компании, которые заключали международные контракты, оплачивали поставку оборудования, убедились в том, что все это ненадежно и никакого оборудования они могут не дождаться", - рассказал полпред.
Он отметил, что это изменение мира рождает не только затруднения, но и возможности, препятствия нужно преодолеть.
"Мы должны научиться делать то, что до этого считали возможным отдать на заказ кому-то из зарубежных партнеров. Мы будем учиться больше делать сами. Будем осваивать те технологии, на которые обращали меньше внимания. Значит, мы как страна и Дальний Восток как часть этой страны станем сильнее, будем больше уметь, будем дальше продвигаться в технологическом развитии", - отметил Трутнев.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
00:57
Путин начинает поездку на Дальний Восток
 
ЭкономикаДальний ВостокВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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