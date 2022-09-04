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В Совфеде ответили на угрозы Киева сажать за участие в референдумах - РИА Новости, 04.09.2022
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В Совфеде ответили на угрозы Киева сажать за участие в референдумах
В Совфеде ответили на угрозы Киева сажать за участие в референдумах - РИА Новости, 04.09.2022
В Совфеде ответили на угрозы Киева сажать за участие в референдумах
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин назвал "демократией по-киевски" угрозы украинских властей сажать в тюрьму жителей освобожденных... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T13:04
2022-09-04T13:04
запорожская область
херсонская область
ирина верещук
украина
григорий карасин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин назвал "демократией по-киевски" угрозы украинских властей сажать в тюрьму жителей освобожденных территорий Украины за участие в референдумах.Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее пригрозила тюремным сроком до 12 лет с конфискацией жителям освобожденных регионов за участие в референдумах."Вот она, демократия по-киевски! Странно, что расстрелом своим гражданам не грозят!" - написал Карасин в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область, херсонская область , ирина верещук, украина, григорий карасин
Запорожская область, Херсонская область , Ирина Верещук, Украина, Григорий Карасин
13:04 04.09.2022
 
В Совфеде ответили на угрозы Киева сажать за участие в референдумах

Сенатор Карасин назвал угрозы Киева сажать за участие в референдуме демократией по-киевски

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин назвал "демократией по-киевски" угрозы украинских властей сажать в тюрьму жителей освобожденных территорий Украины за участие в референдумах.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее пригрозила тюремным сроком до 12 лет с конфискацией жителям освобожденных регионов за участие в референдумах.
"Вот она, демократия по-киевски! Странно, что расстрелом своим гражданам не грозят!" - написал Карасин в своем Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Запорожская областьХерсонская областьИрина ВерещукУкраинаГригорий Карасин
 
 
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