https://ria.ru/20220904/referendum-1814335187.html

В Совфеде ответили на угрозы Киева сажать за участие в референдумах

В Совфеде ответили на угрозы Киева сажать за участие в референдумах - РИА Новости, 04.09.2022

В Совфеде ответили на угрозы Киева сажать за участие в референдумах

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин назвал "демократией по-киевски" угрозы украинских властей сажать в тюрьму жителей освобожденных... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T13:04

2022-09-04T13:04

2022-09-04T13:04

запорожская область

херсонская область

ирина верещук

украина

григорий карасин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин назвал "демократией по-киевски" угрозы украинских властей сажать в тюрьму жителей освобожденных территорий Украины за участие в референдумах.Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее пригрозила тюремным сроком до 12 лет с конфискацией жителям освобожденных регионов за участие в референдумах."Вот она, демократия по-киевски! Странно, что расстрелом своим гражданам не грозят!" - написал Карасин в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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запорожская область

херсонская область

украина

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Влада Копылова

запорожская область, херсонская область , ирина верещук, украина, григорий карасин