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В Италии потребовали от ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций

В Италии потребовали от ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 04.09.2022

В Италии потребовали от ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций

Власти Евросоюза должны возместить итальянцам расходы, вызванные введением антироссийских санкций, заявил лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини. РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T11:27

2022-09-04T11:27

2022-09-04T12:31

в мире

италия

россия

санкции в отношении россии

маттео сальвини

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РИМ, 4 сен — РИА Новости. Власти Евросоюза должны возместить итальянцам расходы, вызванные введением антироссийских санкций, заявил лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини."Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре", — сказал он в эфире RTL.Лидер "Лиги", которая в составе правоцентристской коалиции имеет шансы победить на выборах 25 сентября, подчеркнул, что выступает за продолжение санкций, но не считает их эффективными."Прошло несколько месяцев, а счета за газ выросли втрое", — заявил политик, добавив, что кризис на Украине продолжается, "и казна России пополняется".Ранее Сальвини заявлял, что рестрикции неэффективны и помогают российской экономике. По его словам, "впервые в истории зарабатывает тот, кто находится под санкциями". О необходимости изменить подход он заявил, выступая накануне на экономическом форуме на озере Комо. На его полях он также высказался против полного запрета на въезд туристов из России в Европу, заявив, что "возможная блокировка въездных виз россиян стала бы безумием".

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, россия, санкции в отношении россии, маттео сальвини