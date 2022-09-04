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В Италии потребовали от ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 04.09.2022
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В Италии потребовали от ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций
В Италии потребовали от ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 04.09.2022
В Италии потребовали от ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций
Власти Евросоюза должны возместить итальянцам расходы, вызванные введением антироссийских санкций, заявил лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T11:27
2022-09-04T12:31
в мире
италия
россия
санкции в отношении россии
маттео сальвини
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РИМ, 4 сен — РИА Новости. Власти Евросоюза должны возместить итальянцам расходы, вызванные введением антироссийских санкций, заявил лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини."Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре", — сказал он в эфире RTL.Лидер "Лиги", которая в составе правоцентристской коалиции имеет шансы победить на выборах 25 сентября, подчеркнул, что выступает за продолжение санкций, но не считает их эффективными."Прошло несколько месяцев, а счета за газ выросли втрое", — заявил политик, добавив, что кризис на Украине продолжается, "и казна России пополняется".Ранее Сальвини заявлял, что рестрикции неэффективны и помогают российской экономике. По его словам, "впервые в истории зарабатывает тот, кто находится под санкциями". О необходимости изменить подход он заявил, выступая накануне на экономическом форуме на озере Комо. На его полях он также высказался против полного запрета на въезд туристов из России в Европу, заявив, что "возможная блокировка въездных виз россиян стала бы безумием".
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в мире, италия, россия, санкции в отношении россии, маттео сальвини
В мире, Италия, Россия, Санкции в отношении России, Маттео Сальвини
11:27 04.09.2022 (обновлено: 12:31 04.09.2022)
 
В Италии потребовали от ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций

Политик Сальвини потребовал от ЕС покрыть расходы итальянцев из-за санкций против России

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в медиабанкМаттео Сальвини
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Маттео Сальвини . Архивное фото
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РИМ, 4 сен — РИА Новости. Власти Евросоюза должны возместить итальянцам расходы, вызванные введением антироссийских санкций, заявил лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини.
"Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре", — сказал он в эфире RTL.
Лидер "Лиги", которая в составе правоцентристской коалиции имеет шансы победить на выборах 25 сентября, подчеркнул, что выступает за продолжение санкций, но не считает их эффективными.
"Прошло несколько месяцев, а счета за газ выросли втрое", — заявил политик, добавив, что кризис на Украине продолжается, "и казна России пополняется".
Ранее Сальвини заявлял, что рестрикции неэффективны и помогают российской экономике. По его словам, "впервые в истории зарабатывает тот, кто находится под санкциями". О необходимости изменить подход он заявил, выступая накануне на экономическом форуме на озере Комо. На его полях он также высказался против полного запрета на въезд туристов из России в Европу, заявив, что "возможная блокировка въездных виз россиян стала бы безумием".
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В миреИталияРоссияСанкции в отношении РоссииМаттео Сальвини
 
 
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