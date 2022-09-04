https://ria.ru/20220904/putin-1814312399.html

В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Путина на G20

В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Путина на G20 - РИА Новости, 04.09.2022

В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Путина на G20

Все факторы, в том числе относительно безопасности, будут приниматься во внимание перед решением о формате участия президента России Владимира Путина в саммите... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T10:00

2022-09-04T10:00

2022-09-04T10:26

саммит g20

владимир путин

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Все факторы, в том числе относительно безопасности, будут приниматься во внимание перед решением о формате участия президента России Владимира Путина в саммите G20, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков."Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита (Индонезии – Прим. ред.), будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально США, Канада и еще несколько западных стран предлагали исключить Россию из G20, однако другие государства с этим не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола. Джакарта пригласила на встречу президента России и хочет видеть на саммите лидера Украины, которая при этом не входит в G20.

https://ria.ru/20220831/g20-1813355468.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саммит g20, владимир путин, в мире, дмитрий песков