https://ria.ru/20220904/putin-1814312399.html
В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Путина на G20
В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Путина на G20 - РИА Новости, 04.09.2022
В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Путина на G20
Все факторы, в том числе относительно безопасности, будут приниматься во внимание перед решением о формате участия президента России Владимира Путина в саммите... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:00
2022-09-04T10:00
2022-09-04T10:26
саммит g20
владимир путин
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Все факторы, в том числе относительно безопасности, будут приниматься во внимание перед решением о формате участия президента России Владимира Путина в саммите G20, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков."Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита (Индонезии – Прим. ред.), будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально США, Канада и еще несколько западных стран предлагали исключить Россию из G20, однако другие государства с этим не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола. Джакарта пригласила на встречу президента России и хочет видеть на саммите лидера Украины, которая при этом не входит в G20.
https://ria.ru/20220831/g20-1813355468.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5e9679ffd0638e67552fcd999a0b8115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит g20, владимир путин, в мире, дмитрий песков
Саммит G20, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Песков
10:00 04.09.2022 (обновлено: 10:26 04.09.2022)
В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Путина на G20
Песков: на принятие решения о поездке Путина на саммит G20 влияют факторы безопасности