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В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Путина на G20 - РИА Новости, 04.09.2022
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В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Путина на G20
В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Путина на G20 - РИА Новости, 04.09.2022
В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Путина на G20
Все факторы, в том числе относительно безопасности, будут приниматься во внимание перед решением о формате участия президента России Владимира Путина в саммите... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:00
2022-09-04T10:26
саммит g20
владимир путин
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Все факторы, в том числе относительно безопасности, будут приниматься во внимание перед решением о формате участия президента России Владимира Путина в саммите G20, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков."Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита (Индонезии – Прим. ред.), будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально США, Канада и еще несколько западных стран предлагали исключить Россию из G20, однако другие государства с этим не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола. Джакарта пригласила на встречу президента России и хочет видеть на саммите лидера Украины, которая при этом не входит в G20.
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саммит g20, владимир путин, в мире, дмитрий песков
Саммит G20, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Песков
10:00 04.09.2022 (обновлено: 10:26 04.09.2022)
 
В Кремле рассказали, как будут принимать решение о поездке Путина на G20

Песков: на принятие решения о поездке Путина на саммит G20 влияют факторы безопасности

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Все факторы, в том числе относительно безопасности, будут приниматься во внимание перед решением о формате участия президента России Владимира Путина в саммите G20, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита (Индонезии – Прим. ред.), будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально США, Канада и еще несколько западных стран предлагали исключить Россию из G20, однако другие государства с этим не согласились.
Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола. Джакарта пригласила на встречу президента России и хочет видеть на саммите лидера Украины, которая при этом не входит в G20.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 11:02
Решения о формате участия Путина в саммите G20 пока нет, заявили в Кремле
 
Саммит G20Владимир ПутинВ миреДмитрий Песков
 
 
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