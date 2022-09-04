https://ria.ru/20220904/putin-1814293170.html

Путин начинает поездку на Дальний Восток

Путин начинает поездку на Дальний Восток - РИА Новости, 04.09.2022

Путин начинает поездку на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин начинает поездку на Дальний Восток: перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) в воскресенье он вылетает на Камчатку, где... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T00:57

2022-09-04T00:57

2022-09-04T00:57

россия

дальний восток

общество

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начинает поездку на Дальний Восток: перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) в воскресенье он вылетает на Камчатку, где примет участие в молодежном экологическом форуме, посетит соколиный центр "Камчатка" и проведет большое совещание по развитию региона.В планах президента также посещение Центра по развитию хищных пернатых Соколиного центра "Камчатка" и встреча с губернатором региона Владимиром Солодовым.Молодежный экофорумПриехать на первый молодежный экологический форум на Камчатке в 2022 году Путин пообещал во время осмотра выставки Агентства стратегических инициатив (АСИ) в декабре прошлого года. С такой просьбой к нему обратился создатель научно-образовательного центра "Ойкумена" в Камчатском крае Сергей Самойленко. Путин тогда ответил, что обязательно приедет. Ранее глава государства признался, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка.Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" проводится в два этапа. Первый этап проходил в Вологодской области с 24 по 28 мая и объединил свыше 200 молодых экологов из 54 субъектов РФ, участие в онлайн-формате приняли более 4 тысяч человек.Во втором этапе на Камчатке принимают участие более 5 тысяч человек (450 очных и 4550 онлайн) из числа лидеров некоммерческих организаций и проектов в сфере экологии, активистов экологических движений, предпринимателей, молодых ученых, деятелей креативных индустрий и медиа в зеленой повестке, представители профильных министерств и ведомств.Основными организаторами Форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Камчатского края.Миссией форума организаторы называют объединение усилий молодежи в области сохранения природных ресурсов для будущих поколений в интересах устойчивого развития страны.Основными задачами мероприятия, по данным организаторов, являются продвижение принципов и идей зеленой экономики, обмен практиками между молодежными организациями в области охраны окружающей среды, повышение экологической грамотности и экологической культуры среди молодежи, формирование "библиотеки" лучших решений в области экологии для применения в разных регионах РФ, популяризация экологического туризма в России, привлечение молодежи на Дальний Восток.Соколиный центр "Камчатка"Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края. Проект реализуется с 2017 года компанией "Соколиный центр "Камчатка" по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, соинвесторами выступают ОАО "Запсибгазпром" и инвестиционная платформа Фонда "Росконгресс" - Фонд "РК-Инвестиции".Общая площадь центра составит до 300 гектаров. Планируемый объем инвестиций - 1,25 миллиарда рублей.На сегодняшний день в эксплуатацию введен многофункциональный орнитологический центр, блоки питомника для соколов, вольеры для молодняка.Центр на Камчатке призван объединить лучший международный опыт по репродукции птиц редких пород, в том числе методики российско-киргизского соколиного питомника "Мурас" (создан в Иссык-Кульской области Киргизии при содействии специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов).В Центре впервые в России будет организовано воспроизводство кречета - наиболее ценного и редкого вида отряда соколообразных. Данный вид внесен в Красную книгу России в связи со стремительно сокращающейся популяцией, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты.Реализация проекта создаст базу для восстановления популяция кречета на Камчатке. Кроме того, в центре будут проходить реабилитацию кречеты, изъятые у браконьеров.После посещения Камчатки Путин должен вылететь во Владивосток для участия в ВЭФ и других мероприятий.ВЭФ пройдет 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220902/obrascheniya-1813928498.html

https://ria.ru/20220901/sessiya-1813659910.html

https://ria.ru/20220902/vef-1813986509.html

https://ria.ru/20220903/vef-1814165447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, дальний восток, общество, экономика, владимир путин