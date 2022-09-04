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Германии предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу - РИА Новости, 04.09.2022
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Германии предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу
Германии предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу - РИА Новости, 04.09.2022
Германии предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу
Антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:39
2022-09-04T10:39
в мире
россия
германия
чехия
левая (партия)
бундестаг германии
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию. Об этом заявила газета Die Welt.Журналисты обратили внимание на лозунги, замеченные во время протестов в Праге: "Чехия прежде всего" и "Лучшее для украинцев и пара свитеров для нас". Жители Чехии обвинили власти в том, что они поддерживают режим Зеленского санкциями против России, но не помогают чехам, которые в результате страдают от резкого роста цен на отопление. По мнению немецкого издания, Германия уже на следующей неделе может повторить у себя протесты по чешскому образцу."Профсоюз Verdi угрожает протестами из-за высоких цен на энергоносители. Левая партия и АдГ мобилизуются на "горячую осень". Комиссар левой парламентской группы по Восточной Европе, член Бундестага от Лейпцига Серен Пеллманн объявил о проведении в понедельник в Лейпциге демонстрации под лозунгом "Жаркая осень против социального равнодушия". Крайне правые "Свободные Саксы" планируют присоединиться к протесту Левой партии, организовав поблизости собственный митинг. Что касается АдГ, лидеры партии Тино Шрупалла и Алиса Вайдель хотят представить соответствующую кампанию на следующей неделе. Девиз: "Горячая осень, а не холодные ноги!" дополнен лозунгом "Наша страна прежде всего!" — сообщили в газете.Немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивают энергетическая политика немецкого правительства, а также выдвижение на первый план интересов киевского режима, а не немецких граждан.Читатели газеты восприняли новость о возможных выступлениях против политики правящей коалиции с энтузиазмом. Многие высмеяли попытки политиков СДПГ объявить недовольных "радикалами"."Ну да, нормальных порядочных граждан на митингах нет, только правые и левые... Редко я читал такой сыр-бор, когда 70 000 человек выходят на демонстрацию против бешеных цен... Я с демонстрантами, и пройдет немного времени, и люди в Берлине будут стоять перед офисом канцлера..." — предсказал Simon S."Очень красиво завернули! Любой, кто не хочет, чтобы его собственная страна полностью разорилась экономически (ни за что), по определению левый или правый экстремист", — возмутился Tom B."Нет ни правых, ни левых, да и коммунистов тоже нет — это просто недовольные граждане, которые пользуются своим правом на демонстрации в условиях демократии", — написала Edit K."Настоящая наглость — это постоянные слова, что любой, кто высказывается против санкций, не способен мыслить самостоятельно и стал жертвой "российской дезинформации". А слышно это в первую очередь от людей, которые в нашей стране профессионально живут за счет дезинформации", — посетовал Peter W.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220903/chekhiya-1814273010.html
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в мире, россия, германия, чехия, левая (партия), бундестаг германии, альтернатива для германии (партия)
В мире, Россия, Германия, Чехия, Левая (партия), Бундестаг Германии, Альтернатива для Германии (партия)
10:39 04.09.2022
 
Германии предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу

Die Welt: Германию ждут массовые антиправительственные протесты по образцу митинга в Чехии

© Фото : Rheinmetall entwaffnenУчастники акции протеста против поставок оружия Украине в Касселе, Германия. 2 сентября 2022
Участники акции протеста против поставок оружия Украине в Касселе, Германия. 2 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© Фото : Rheinmetall entwaffnen
Участники акции протеста против поставок оружия Украине в Касселе, Германия. 2 сентября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию. Об этом заявила газета Die Welt.
Журналисты обратили внимание на лозунги, замеченные во время протестов в Праге: "Чехия прежде всего" и "Лучшее для украинцев и пара свитеров для нас". Жители Чехии обвинили власти в том, что они поддерживают режим Зеленского санкциями против России, но не помогают чехам, которые в результате страдают от резкого роста цен на отопление. По мнению немецкого издания, Германия уже на следующей неделе может повторить у себя протесты по чешскому образцу.
Антиправительственный митинг в центре Праги - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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"Профсоюз Verdi угрожает протестами из-за высоких цен на энергоносители. Левая партия и АдГ мобилизуются на "горячую осень". Комиссар левой парламентской группы по Восточной Европе, член Бундестага от Лейпцига Серен Пеллманн объявил о проведении в понедельник в Лейпциге демонстрации под лозунгом "Жаркая осень против социального равнодушия". Крайне правые "Свободные Саксы" планируют присоединиться к протесту Левой партии, организовав поблизости собственный митинг. Что касается АдГ, лидеры партии Тино Шрупалла и Алиса Вайдель хотят представить соответствующую кампанию на следующей неделе. Девиз: "Горячая осень, а не холодные ноги!" дополнен лозунгом "Наша страна прежде всего!" — сообщили в газете.
Немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивают энергетическая политика немецкого правительства, а также выдвижение на первый план интересов киевского режима, а не немецких граждан.
"По сравнению с этим то, что мы пережили во время пандемии коронавируса, наверное, будет больше похоже на детский день рождения", — заявил президент Управления по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер.
Читатели газеты восприняли новость о возможных выступлениях против политики правящей коалиции с энтузиазмом. Многие высмеяли попытки политиков СДПГ объявить недовольных "радикалами".
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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В Германии предупредили о протестах в случае отсутствия мер из-за роста цен
"Ну да, нормальных порядочных граждан на митингах нет, только правые и левые... Редко я читал такой сыр-бор, когда 70 000 человек выходят на демонстрацию против бешеных цен... Я с демонстрантами, и пройдет немного времени, и люди в Берлине будут стоять перед офисом канцлера..." — предсказал Simon S.
"Очень красиво завернули! Любой, кто не хочет, чтобы его собственная страна полностью разорилась экономически (ни за что), по определению левый или правый экстремист", — возмутился Tom B.
"Я надеюсь, что мы возьмем эти 70 тысяч человек, даже скорее сто тысяч, в качестве примера!" — понадеялся Robert R.
"Нет ни правых, ни левых, да и коммунистов тоже нет — это просто недовольные граждане, которые пользуются своим правом на демонстрации в условиях демократии", — написала Edit K.
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"Настоящая наглость — это постоянные слова, что любой, кто высказывается против санкций, не способен мыслить самостоятельно и стал жертвой "российской дезинформации". А слышно это в первую очередь от людей, которые в нашей стране профессионально живут за счет дезинформации", — посетовал Peter W.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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