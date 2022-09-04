https://ria.ru/20220904/protest-1814316986.html

Германии предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу

Германии предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу - РИА Новости, 04.09.2022

Германии предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу

Антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T10:39

2022-09-04T10:39

2022-09-04T10:39

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бундестаг германии

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию. Об этом заявила газета Die Welt.Журналисты обратили внимание на лозунги, замеченные во время протестов в Праге: "Чехия прежде всего" и "Лучшее для украинцев и пара свитеров для нас". Жители Чехии обвинили власти в том, что они поддерживают режим Зеленского санкциями против России, но не помогают чехам, которые в результате страдают от резкого роста цен на отопление. По мнению немецкого издания, Германия уже на следующей неделе может повторить у себя протесты по чешскому образцу."Профсоюз Verdi угрожает протестами из-за высоких цен на энергоносители. Левая партия и АдГ мобилизуются на "горячую осень". Комиссар левой парламентской группы по Восточной Европе, член Бундестага от Лейпцига Серен Пеллманн объявил о проведении в понедельник в Лейпциге демонстрации под лозунгом "Жаркая осень против социального равнодушия". Крайне правые "Свободные Саксы" планируют присоединиться к протесту Левой партии, организовав поблизости собственный митинг. Что касается АдГ, лидеры партии Тино Шрупалла и Алиса Вайдель хотят представить соответствующую кампанию на следующей неделе. Девиз: "Горячая осень, а не холодные ноги!" дополнен лозунгом "Наша страна прежде всего!" — сообщили в газете.Немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивают энергетическая политика немецкого правительства, а также выдвижение на первый план интересов киевского режима, а не немецких граждан.Читатели газеты восприняли новость о возможных выступлениях против политики правящей коалиции с энтузиазмом. Многие высмеяли попытки политиков СДПГ объявить недовольных "радикалами"."Ну да, нормальных порядочных граждан на митингах нет, только правые и левые... Редко я читал такой сыр-бор, когда 70 000 человек выходят на демонстрацию против бешеных цен... Я с демонстрантами, и пройдет немного времени, и люди в Берлине будут стоять перед офисом канцлера..." — предсказал Simon S."Очень красиво завернули! Любой, кто не хочет, чтобы его собственная страна полностью разорилась экономически (ни за что), по определению левый или правый экстремист", — возмутился Tom B."Нет ни правых, ни левых, да и коммунистов тоже нет — это просто недовольные граждане, которые пользуются своим правом на демонстрации в условиях демократии", — написала Edit K."Настоящая наглость — это постоянные слова, что любой, кто высказывается против санкций, не способен мыслить самостоятельно и стал жертвой "российской дезинформации". А слышно это в первую очередь от людей, которые в нашей стране профессионально живут за счет дезинформации", — посетовал Peter W.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220903/chekhiya-1814273010.html

https://ria.ru/20220902/protesty-1814139040.html

https://ria.ru/20220903/neft-1814233979.html

https://ria.ru/20220903/niderlandy-1814227183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, германия, чехия, левая (партия), бундестаг германии, альтернатива для германии (партия)