https://ria.ru/20220904/protest-1814316986.html
Германии предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу
Германии предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу - РИА Новости, 04.09.2022
Германии предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу
Антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T10:39
2022-09-04T10:39
2022-09-04T10:39
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россия
германия
чехия
левая (партия)
бундестаг германии
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию. Об этом заявила газета Die Welt.Журналисты обратили внимание на лозунги, замеченные во время протестов в Праге: "Чехия прежде всего" и "Лучшее для украинцев и пара свитеров для нас". Жители Чехии обвинили власти в том, что они поддерживают режим Зеленского санкциями против России, но не помогают чехам, которые в результате страдают от резкого роста цен на отопление. По мнению немецкого издания, Германия уже на следующей неделе может повторить у себя протесты по чешскому образцу."Профсоюз Verdi угрожает протестами из-за высоких цен на энергоносители. Левая партия и АдГ мобилизуются на "горячую осень". Комиссар левой парламентской группы по Восточной Европе, член Бундестага от Лейпцига Серен Пеллманн объявил о проведении в понедельник в Лейпциге демонстрации под лозунгом "Жаркая осень против социального равнодушия". Крайне правые "Свободные Саксы" планируют присоединиться к протесту Левой партии, организовав поблизости собственный митинг. Что касается АдГ, лидеры партии Тино Шрупалла и Алиса Вайдель хотят представить соответствующую кампанию на следующей неделе. Девиз: "Горячая осень, а не холодные ноги!" дополнен лозунгом "Наша страна прежде всего!" — сообщили в газете.Немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивают энергетическая политика немецкого правительства, а также выдвижение на первый план интересов киевского режима, а не немецких граждан.Читатели газеты восприняли новость о возможных выступлениях против политики правящей коалиции с энтузиазмом. Многие высмеяли попытки политиков СДПГ объявить недовольных "радикалами"."Ну да, нормальных порядочных граждан на митингах нет, только правые и левые... Редко я читал такой сыр-бор, когда 70 000 человек выходят на демонстрацию против бешеных цен... Я с демонстрантами, и пройдет немного времени, и люди в Берлине будут стоять перед офисом канцлера..." — предсказал Simon S."Очень красиво завернули! Любой, кто не хочет, чтобы его собственная страна полностью разорилась экономически (ни за что), по определению левый или правый экстремист", — возмутился Tom B."Нет ни правых, ни левых, да и коммунистов тоже нет — это просто недовольные граждане, которые пользуются своим правом на демонстрации в условиях демократии", — написала Edit K."Настоящая наглость — это постоянные слова, что любой, кто высказывается против санкций, не способен мыслить самостоятельно и стал жертвой "российской дезинформации". А слышно это в первую очередь от людей, которые в нашей стране профессионально живут за счет дезинформации", — посетовал Peter W.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220903/chekhiya-1814273010.html
https://ria.ru/20220902/protesty-1814139040.html
https://ria.ru/20220903/neft-1814233979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, чехия, левая (партия), бундестаг германии, альтернатива для германии (партия)
В мире, Россия, Германия, Чехия, Левая (партия), Бундестаг Германии, Альтернатива для Германии (партия)
Германии предрекли массовые протесты против властей по чешскому образцу
Die Welt: Германию ждут массовые антиправительственные протесты по образцу митинга в Чехии
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию. Об этом заявила газета Die Welt
.
Журналисты обратили внимание на лозунги, замеченные во время протестов в Праге
: "Чехия прежде всего" и "Лучшее для украинцев и пара свитеров для нас". Жители Чехии
обвинили власти в том, что они поддерживают режим Зеленского санкциями против России
, но не помогают чехам, которые в результате страдают от резкого роста цен на отопление. По мнению немецкого издания, Германия
уже на следующей неделе может повторить у себя протесты по чешскому образцу.
"Профсоюз Verdi угрожает протестами из-за высоких цен на энергоносители. Левая партия
и АдГ мобилизуются на "горячую осень". Комиссар левой парламентской группы по Восточной Европе
, член Бундестага
от Лейпцига
Серен Пеллманн объявил о проведении в понедельник в Лейпциге демонстрации под лозунгом "Жаркая осень против социального равнодушия". Крайне правые "Свободные Саксы" планируют присоединиться к протесту Левой партии, организовав поблизости собственный митинг. Что касается АдГ, лидеры партии Тино Шрупалла и Алиса Вайдель хотят представить соответствующую кампанию на следующей неделе. Девиз: "Горячая осень, а не холодные ноги!" дополнен лозунгом "Наша страна прежде всего!" — сообщили в газете.
Немецкие политики всерьез опасаются объединения левых и правых сил, которых одинаково не устраивают энергетическая политика немецкого правительства, а также выдвижение на первый план интересов киевского режима, а не немецких граждан.
"По сравнению с этим то, что мы пережили во время пандемии коронавируса, наверное, будет больше похоже на детский день рождения", — заявил президент Управления по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер.
Читатели газеты восприняли новость о возможных выступлениях против политики правящей коалиции с энтузиазмом. Многие высмеяли попытки политиков СДПГ объявить недовольных "радикалами".
"Ну да, нормальных порядочных граждан на митингах нет, только правые и левые... Редко я читал такой сыр-бор, когда 70 000 человек выходят на демонстрацию против бешеных цен... Я с демонстрантами, и пройдет немного времени, и люди в Берлине
будут стоять перед офисом канцлера..." — предсказал Simon S.
"Очень красиво завернули! Любой, кто не хочет, чтобы его собственная страна полностью разорилась экономически (ни за что), по определению левый или правый экстремист", — возмутился Tom B.
"Я надеюсь, что мы возьмем эти 70 тысяч человек, даже скорее сто тысяч, в качестве примера!" — понадеялся Robert R.
"Нет ни правых, ни левых, да и коммунистов тоже нет — это просто недовольные граждане, которые пользуются своим правом на демонстрации в условиях демократии", — написала Edit K.
"Настоящая наглость — это постоянные слова, что любой, кто высказывается против санкций, не способен мыслить самостоятельно и стал жертвой "российской дезинформации". А слышно это в первую очередь от людей, которые в нашей стране профессионально живут за счет дезинформации", — посетовал Peter W.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы
и США
, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.