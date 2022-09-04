https://ria.ru/20220904/produkty-1814292123.html

Ветеринар назвал самые опасные для животных продукты

Ветеринар назвал самые опасные для животных продукты - РИА Новости, 04.09.2022

Ветеринар назвал самые опасные для животных продукты

Зачастую вкусная для людей пища бывает ядом для их питомцев. Чем нельзя угощать животных, рассказал в интервью радио Sputnik ветеринарный врач высшей... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T02:10

2022-09-04T02:10

2022-09-04T02:10

общество

животные

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Зачастую вкусная для людей пища бывает ядом для их питомцев. Чем нельзя угощать животных, рассказал в интервью радио Sputnik ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.Рацион человека не подходит для собак, кошек и других домашних животных. Особенно опасными для питомцев могут оказаться продукты с праздничного стола и некоторые лакомства, предупредил Шеляков.Избыток сахара в пище тоже может спровоцировать развитие серьезных заболеваний у собаки или кошки, хотя и не так быстро, как шоколад, виноград или шашлык, продолжил ветеринар."Со временем богатый сахарами рацион может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Все-таки у собак и кошек – белковый тип питания. В мясе около 50 процентов белка, примерно столько же жира и до одного процента углеводов. Глюкоза или сахароза для животных – это специфические вещества, к которым эволюционно они не приспособлены", – пояснил Шеляков.По этой причине не рекомендуется давать животным сладкие фрукты и такие продукты, как изюм или урюк, привел пример ветеринар. Кроме того, плоды красного цвета могут вызывать у животных аллергию, добавил он. По словам Шелякова, угощать собаку можно лишь несладкими фруктами и овощами, желательно зеленого цвета."Собакам можно давать, например, яблоки. Это хорошо для зубов и неплохо стимулирует пищеварение и аппетит. Но во избежание аллергии мы должны давать зеленое яблоко, а не красное, желательно очищенное от кожуры, потому что она приводит к газообразованию. Также можно давать зеленый болгарский перец", – посоветовал Шеляков.Ни в коем случае нельзя предлагать животным спиртные напитки, даже в лечебных целях, сказал он. Для птиц употребление алкоголя наиболее опасно."Птицы спиваются мгновенно. Если попугайчик сел на фужер с шампанским и немножко оттуда попил, конечно, это может вызвать умиление, но на самом деле, если он один или два раза попробовал, то без этого он даже не сможет жить. Поэтому не то, что смеха ради, а даже в лечебных целях животному ни в коем случае нельзя предлагать алкоголь в любых количествах", – отметил Михаил Шеляков в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220828/sobaka-1812650661.html

https://ria.ru/20220621/korm-1796920871.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, животные