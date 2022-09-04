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День специалиста по ядерному обеспечению в России

День специалиста по ядерному обеспечению в России - РИА Новости, 04.09.2022

День специалиста по ядерному обеспечению в России

День специалиста по ядерному обеспечению отмечается в России 4 сентября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T02:16

2022-09-04T02:16

2022-09-04T02:16

справки

россия

день специалиста по ядерному обеспечению в россии

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День специалиста по ядерному обеспечению отмечается в России 4 сентября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В этот день в 1947 году был создан Специальный отдел Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) СССР, целями которого стала реализация советского атомного проекта. В августе 1947 года на Министерство ВС СССР были возложены организация и строительство атомного полигона, проведение на нем испытаний ядерного оружия, изучение его поражающих факторов. Для практической реализации этих задач и был образован Специальный отдел Генерального штаба ВС СССР, ставший первым структурным подразделением в военном ведомстве, занимавшимся проблемами ядерного оружия. К работам по созданию атомной бомбы были привлечены как военные специалисты, так и специалисты атомной промышленности. Задачей Специального отдела были подготовка и проведение испытаний атомной бомбы. Основным итогом деятельности Специального отдела явилось создание в короткие сроки Семипалатинского ядерного полигона, на котором 29 августа 1949 года было осуществлено первое ядерное испытание в СССР, положившее конец ядерной монополии США. Успешное ядерное испытание стало триумфом как для специалистов военного ведомства, так и ученых-ядерщиков во главе с академиком Академии наук СССР Игорем Курчатовым и главным конструктором КБ-11 (ныне – Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ) Юлием Харитоном. Специальный отдел 20 октября 1949 года преобразовали в 6-е управление Генерального штаба. На него возложили организацию и проведение испытаний ядерных зарядов, контроль над работой специальных отделов в видах Вооруженных Сил и подготовку специалистов по ядерному оружию в военно-учебных заведениях. На протяжении ряда лет управление являлось основным органом Вооруженных Сил, который координировал научно-исследовательские работы, проводимые силами военных институтов и академий, а также разработку специальных требований по боевому использованию войск в условиях применения атомного оружия. Для обеспечения более целенаправленного и централизованного проведения технической политики в области ядерного оружия в рамках Министерства обороны (МО) в феврале 1959 года 6-е управление Генерального штаба было включено в состав 12-го Главного управления Министерства обороны (12 ГУМО), созданного в апреле 1958 года на базе Главного управления специального вооружения МО СССР. На 12 ГУМО возложили контроль разработок, обеспечение испытаний ядерных боеприпасов (ЯБ), организацию их хранения и эксплуатацию; учет ЯБ, принятых на вооружение; планирование поставок ЯБ как на центральные, так и на войсковые базы ядерного оружия видов Вооруженных Сил, в том числе и в особый период; планирование поставок составных частей ЯБ по истечении их сроков гарантии. В его подчинение передали органы специального военного представительства, контролировавшие разработку и производство ядерного оружия, а также специальные войсковые части. Постановлением правительства от 17 декабря 1959 года 12 ГУМО было включено в состав вновь образованного вида Вооруженных Сил – Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В связи с достижением стратегического паритета и значительным расширением задач ядерного обеспечения всех видов Вооруженных Сил постановлением правительства от 28 ноября 1974 года 12 ГУМО было выведено из подчинения главнокомандующего РВСН и передано в непосредственное подчинение министра обороны СССР. В настоящее время 12 главное управление министерства обороны Российской Федерации – центральный орган военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных Сил РФ.Приоритетом его деятельности является решение задач, среди которых особое место занимают обеспечение безопасной эксплуатации специальных боеприпасов, организация противодействия ядерному терроризму, ликвидация последствий возможных аварий с вооружением. Соединения и воинские части 12 ГУМО оснащаются самыми современными образцами вооружения и военной техники, что обуславливает потребность в высококвалифицированных кадрах.В соответствии с решением министра обороны РФ все соединения и воинские части 12 главного управления Минобороны России с декабря 2020 года перешли на комплектование военнослужащими исключительно по контракту. За годы, прошедшие после первого ядерного испытания, специалисты по ядерному обеспечению эксплуатировали десятки тысяч ядерных боеприпасов, выполняли миллионы разнообразных технологических операций с ними. На их долю выпало немало других не менее ответственных задач – участие в разрешении послевоенного Карибского кризиса (1962) и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1986).Серьезным испытанием профессионализма специалистов 12 Главного управления, всей его системы стала передислокация ядерного боезапаса из стран Восточной Европы и ближнего зарубежья на территорию России в начале 1990-х годов. На всех этапах исторического пути 12 Главное управление обеспечивает успешное решение задач ядерного сдерживания и укрепления стратегической стабильности в мире. 4 сентября профессиональный праздник всех тех, кто посвятил свою жизнь ядерному обеспечению Вооруженных Сил, – специалистов высочайшей ответственности, людей особого государственного доверия.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день специалиста по ядерному обеспечению в россии