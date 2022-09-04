https://ria.ru/20220904/pozhary-1814365022.html

В МЧС Казахстана назвали возможную причину лесных пожаров

В МЧС Казахстана назвали возможную причину лесных пожаров - РИА Новости, 04.09.2022

В МЧС Казахстана назвали возможную причину лесных пожаров

Человеческий фактор мог стать причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, вместе с тем, следствие будет... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T16:47

2022-09-04T16:47

2022-09-04T16:47

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Человеческий фактор мог стать причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, вместе с тем, следствие будет рассматривать все версии, заявил глава МЧС республики Юрий Ильин.Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10. Площадь пожара, по последним данным, составила 43 тысячи гектаров. Власти региона объявили в воскресенье режим ЧС. По их данным, в эвакуационных пунктах остаются около 200 человек."Подразделениями МВД проводятся уже дознания по факту возможных причин возгорания. Нельзя исключать в том числе, что это был человеческий фактор. Прежде всего, потому что никаких природных явлений в виде грозовых разрядов у нас в предыдущие дни не происходило. Рассматривать будут различные версии", - сказал Ильин на брифинге в воскресенье.Министр пояснил, что к вечеру воскресенья тушение пожаров, которые происходили накануне в нескольких селах, завершилось. "Практически мы ликвидировали все очаги возгорания в населенных пунктах", - отметил он.Ильин проинформировал, что в сейчас МЧС активно работает "именно по снижению возгораний в лесной зоне". "Обстановка контролируемая, стабильная, риск распространения возгорания на жилые массивы на данное время отсутствует", - отметил он.В тушении задействованы более 1400 человек и 190 единиц техники. "Наращивание группировки происходит путем привлечения в том числе авиационной техники, на сегодняшний день работают семь воздушных судов", - добавил Ильин.

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Наталья Макарова

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Кадры тушения пожара на севере Казахстана Пожары на севере Казахстана в Костанайской области. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек. По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя. 2022-09-04T16:47 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, в мире