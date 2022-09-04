https://ria.ru/20220904/pozhary-1814365022.html
В МЧС Казахстана назвали возможную причину лесных пожаров
В МЧС Казахстана назвали возможную причину лесных пожаров - РИА Новости, 04.09.2022
В МЧС Казахстана назвали возможную причину лесных пожаров
Человеческий фактор мог стать причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, вместе с тем, следствие будет... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T16:47
2022-09-04T16:47
2022-09-04T16:47
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НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Человеческий фактор мог стать причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, вместе с тем, следствие будет рассматривать все версии, заявил глава МЧС республики Юрий Ильин.Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10. Площадь пожара, по последним данным, составила 43 тысячи гектаров. Власти региона объявили в воскресенье режим ЧС. По их данным, в эвакуационных пунктах остаются около 200 человек."Подразделениями МВД проводятся уже дознания по факту возможных причин возгорания. Нельзя исключать в том числе, что это был человеческий фактор. Прежде всего, потому что никаких природных явлений в виде грозовых разрядов у нас в предыдущие дни не происходило. Рассматривать будут различные версии", - сказал Ильин на брифинге в воскресенье.Министр пояснил, что к вечеру воскресенья тушение пожаров, которые происходили накануне в нескольких селах, завершилось. "Практически мы ликвидировали все очаги возгорания в населенных пунктах", - отметил он.Ильин проинформировал, что в сейчас МЧС активно работает "именно по снижению возгораний в лесной зоне". "Обстановка контролируемая, стабильная, риск распространения возгорания на жилые массивы на данное время отсутствует", - отметил он.В тушении задействованы более 1400 человек и 190 единиц техники. "Наращивание группировки происходит путем привлечения в том числе авиационной техники, на сегодняшний день работают семь воздушных судов", - добавил Ильин.
https://ria.ru/20220904/pozhary-1814362899.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры тушения пожара на севере Казахстана
Пожары на севере Казахстана в Костанайской области. Из нескольких населенных пунктов эвакуировали почти 2 тыс человек. По последним данным МЧС, площадь пожара составила почти 9,5 тыс гектаров. Пострадали 10 человек, в том числе 3 спасателя.
2022-09-04T16:47
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире
В МЧС Казахстана назвали возможную причину лесных пожаров
Глава МЧС Казахстана Ильин: причиной лесных пожаров мог стать человеческий фактор
НУР-СУЛТАН, 4 сен – РИА Новости. Человеческий фактор мог стать причиной возникновения масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана, вместе с тем, следствие будет рассматривать все версии, заявил глава МЧС республики Юрий Ильин.
Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана
, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10. Площадь пожара, по последним данным, составила 43 тысячи гектаров. Власти региона объявили в воскресенье режим ЧС. По их данным, в эвакуационных пунктах остаются около 200 человек.
"Подразделениями МВД проводятся уже дознания по факту возможных причин возгорания. Нельзя исключать в том числе, что это был человеческий фактор. Прежде всего, потому что никаких природных явлений в виде грозовых разрядов у нас в предыдущие дни не происходило. Рассматривать будут различные версии", - сказал Ильин на брифинге в воскресенье.
Министр пояснил, что к вечеру воскресенья тушение пожаров, которые происходили накануне в нескольких селах, завершилось. "Практически мы ликвидировали все очаги возгорания в населенных пунктах", - отметил он.
Ильин проинформировал, что в сейчас МЧС активно работает "именно по снижению возгораний в лесной зоне". "Обстановка контролируемая, стабильная, риск распространения возгорания на жилые массивы на данное время отсутствует", - отметил он.
В тушении задействованы более 1400 человек и 190 единиц техники. "Наращивание группировки происходит путем привлечения в том числе авиационной техники, на сегодняшний день работают семь воздушных судов", - добавил Ильин.